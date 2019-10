SimplyBiz ottiene la Certificazione Etica e di Responsabilità Sociale dell’Istituto italiano certificazione qualità di Torino

SimplyBiz ha ottenuto la certificazione SA8000:2014-ETICA e di responsabilità sociale Social accountability 8000 – SA 8000 dell’Istituto italiano certificazione qualità di Torino.

“In un settore come quello dell’intermediazione del credito la certificazione etica può fare la differenza tra una società seria, che si avvale di professionisti ed esperti per operare, e un qualunque altro soggetto privo di particolari competenze – sottolinea Alessandro Felloni, presidente dell’istituto italiano certificazione qualità di Torino -. La certificazione etica attesta che la società e tutte le sue attività sono state sottoposte al vaglio di normative certe, con esito positivo. Esibire una certificazione etica attiva un cospicuo valore aggiunto che si riverbera sulla credibilità dell’azienda e dei suoi prodotti e servizi”.

Il campo applicativo del certificato riguarda l’erogazione di servizi di formazione in aula e in Fad; la fornitura di servizio di rassegna stampa, attività di comunicazione, marketing e pubblicitarie e le attività connesse; la fondazione e la gestione di testate giornalistiche, anche online; la progettazione e realizzazione di programmi e servizi audiovisivi; organizzare eventi, conferenze, corsi e convegni; produrre e redigere articoli, servizi, notiziari per conto di testate proprie e terze; l’organizzazione di uffici stampa; la partecipazione e la realizzazione di progetti di formazione nell’ambito della comunicazione e del giornalismo; la pubblicazione di servizi di consulenza, di direzione e organizzazione ad aziende ed enti pubblici e privati; la pubblicazione e/o diffusione, anche attraverso la rete internet e/o supporti informatici, di bollettini, redazionali, notiziari, newsletter, annuari e dati di aggiornamento, statistiche, banche dati, video-dischi, a carattere economico-finanziario, giuridico-fiscale e tecnico scientifico; lo studio e l’analisi di specifiche gamme di prodotti a carattere finanziario, creditizio e assicurativo.