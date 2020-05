SimplyBiz, siglato accordo con BV Invest

Nuovo accordo di collaborazione per SimplyBiz, che nell’ottica di un ampliamento dei servizi al settore immobiliare ha avviato una partnership con BV Invest, società presieduta da Bruno Vettore, stimato manager del real estate italiano e cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

In base all’intesa BV Invest, esclusivista della piattaforma AlleaRe per i servizi di formazione, fornirà a SimplyBiz la propria consulenza e il proprio know-how specifico per il settore immobiliare e creditizio; parallelamente SimplyBiz metterà a disposizione la sua competenza per lo sviluppo sui media di BV Invest e per il portale Immobili Ovunque, di cui BV Invest è advisor.

L’accordo prevede inoltre un reciproco impegno dei due partner per aumentare la visibilità della controparte, attraverso lo scambio di spazi sui propri media e altre iniziative mirate.

“Quello sottoscritto con BV Invest è un accordo che riveste per noi un elevato valore strategico – sottolinea Flavio Meloni, amministratore unico di SimplyBiz -. L’emergenza sanitaria in corso sta avendo e avrà notevoli impatti sul settore immobiliare ma è nostra ferma convinzione che esso resti fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese. Da qui la decisione di aumentare i servizi che offriamo al real estate e per farlo abbiamo scelto di affidarci a una società nata dall’iniziativa di uno dei maggiori conoscitori ed esperti oggi operanti sul mercato. In cambio offriremo l’esperienza che abbiamo maturato negli anni della nostra attività nel campo dei media e della comunicazione”.

“È per noi di grande interesse fornire il nostro know-how, maturato in anni di esperienza nell’ambito delle attività di consulenza e formazione, a un target consolidato per SimplyBiz, soprattutto quello dei consulenti del credito, agenti immobiliari e delle reti commerciali in genere”, afferma Bruno Vettore.

SimplyBiz Dare vita a uno spazio virtuale d’informazione, confronto, aggiornamento e formazione professionale altamente specializzato sul mondo del credito. Con questo obiettivo ha visto la luce nel giugno del 2009 il progetto SimplyBiz. Nei suoi oltre 10 anni di attività questa dinamica realtà ha conosciuto un’evoluzione costante, che l’ha portata da prima ad affermarsi come testata giornalistica, prima cartacea e poi digitale, e successivamente ad affiancare a quello di informazione una serie di servizi che comprendono oggi la comunicazione, la consulenza, la formazione e il recruiting.