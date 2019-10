SIMPLYBIZ VIDEO / Andrea Napoli, ceo e founder di Locare: “Grazie ai nostri servizi la locazione è tutelata a 360 gradi”

Andrea Napoli, ceo e founder di Locare s.r.l., startup innovativa che per prima in Italia ha iniziato a occuparsi di rent care, cura della locazione, racconta ai microfoni di SimplyBiz quali sono i traguardi raggiunti fino a questo momento e su cosa è al lavoro la società.

Locare offre tre tipi di servizio: “CompilAffitto”, che genera in automatico un contratto di affitto con le corrette diciture e i riferimenti aggiornati; “RegistrAffitto”, che consente la registrazione online dei contratti presso l’Agenzia delle Entrate in modo rapido e senza obbligo di pre-acquisto; “SalvAffitto”, un servizio innovativo studiato da Locare per consentire al locatore, in tutti i casi di controversie con l’inquilino relative al contratto di locazione sottoscritto, di beneficiare di un servizio di assistenza dedicata che lo accompagni sia nella gestione sia nella risoluzione delle stesse. Caratteristica comune dei tre servizi è la massima standardizzazione dei processi, che permette di proporre costi significativamente inferiori rispetto alle soluzioni tradizionali.