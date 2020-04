SimplyBiz Video / Face to Face a distanza con Carlo Chidini, presidente di Più Mutui Casa

La nuova puntata della rubrica Face to Face di SimplyBiz ha come ospite Carlo Chidini, presidente di Più Mutui Casa. Con lui parliamo delle misure poste in essere dalla società per far fronte all’emergenza sanitaria in atto e di quelli che sono gli obiettivi nel breve e nel medio periodo.

Più Mutui Casa opera nel pieno rispetto della normativa fornendo alla propria clientela, grazie all’esperienza pluriennale nel settore della mediazione creditizia, tutta l’assistenza necessaria per orientarsi in un mercato caratterizzato da un’offerta diversificata e in continua evoluzione.