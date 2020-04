SimplyBiz Video / Face to Face a distanza con Giancarlo Vinacci, capo dipartimento Italia sviluppo economico e innovazione di Forza Italia

SimplyBiz ha intervistato Giancarlo Vinacci, grande esperto di mediazione creditizia, per 10 anni amministratore delegato di MedioFimaa e oggi capo dipartimento Italia sviluppo economico e innovazione di Forza Italia. Con lui abbiamo ragionato degli scenari futuri del settore del credito e immobiliare e delle strategie che gli operatori del settore dovrebbero adottare per adattarsi al rapido cambiamento imposto dall’emergenza sanitaria in atto.