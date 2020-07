SimplyBiz Video / Face to Face a distanza con Maurizio Nicosia, area manager Sicilia di Banca Widiba

È Maurizio Nicosia, area manager Sicilia di Banca Widiba, l’ospite della nuova puntata della rubrica Face to Face di SimplyBiz. Ai nostri microfoni Nicosia racconta i dettagli del progetto di educazione finanziaria che la banca sta lanciando sull’isola in coordinamento con la Regione.

“Il progetto partirà a settembre e sarà rivolto a tutti i cittadini delle principali città dell’isola: Palermo, Catania, Agrigento, Messina, Siracusa, Augusta, Giarre, Corleone Cefalù – spiega Nicosia -. Lo spunto ci è arrivato dalle ricerche che indicano una bassa cultura finanziaria a livello nazionale, classificando l’Italia al 66esimo posto al mondo per conoscenza degli elementari temi di cultura finanziaria. A questa situazione si affianca una situazione contingente sorta nella recente crisi pandemica. La difficoltà nella gestione finanziaria quotidiana a causa della mancanza di pianificazione delle famiglie. Poiché i consulenti finanziari di Widiba sono già certificati a norma iso 22222 come consulenti economici patrimoniali di qualità abbiamo pensato di imbastire un percorso di formazione formatori di educazione finanziaria per le famiglie per i consulenti siciliani. L’obiettivo è quello di divulgare sul territorio l’educazione finanziaria per rendere consapevoli le famiglie nelle loro scelte di vita finanziaria”.

Widiba offre una piattaforma online completamente personalizzabile e una rete di più di 500 consulenti finanziari presenti su tutto il territorio.

Ha debuttato sul mercato nel settembre 2014, dopo un anno di condivisione con oltre 150 mila utenti che hanno contribuito concretamente alla sua nascita: dall’ideazione e selezione del nome (WIse-DIalog-BAnk) alla proposta di 3.500 idee che si sono trasformate in servizi e prodotti che vengono offerti alla clientela.

Oggi Widiba è una banca a 360 gradi che coniuga una piattaforma tecnologica evoluta con la dimensione relazionale della consulenza finanziaria dei personal advisor.