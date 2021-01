Paolo Sironi, presidente Intesi Group: “Il nostro obiettivo è trasformare in opportunità le sfide che la digitalizzazione presenta”

Partendo dall’esperienza in ambito Carte, Pagamenti e Sicurezza, la nostra offerta si è specializzata nella Sicurezza Logica Applicativa (Firma, Autenticazione e Crittografia). A questo si affiancano le attività di Progettazione e Gestione Operativa, svolte principalmente per aziende dei settori Finance e Telco. Non mancano referenze importanti in ambito Industria e Pubblica Amministrazione. La nostra proposta include la consulenza, la fornitura di prodotti off-the-shelf, la fornitura di servizi in cloud pubblici e privati”.