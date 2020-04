SimplyBiz Video / Face to Face a distanza con Pasquale Fuda, amministratore delegato di Vivoqui

Per adattarsi all’emergenza sanitaria in corso la rubrica Face to Face di SimplyBiz assume una veste inedita e viene realizzata a distanza.

Ospite della puntata è Pasquale Fuda, amministratore delegato di Vivoqui ed esperto del settore immobiliare, con cui ci confrontiamo sugli scenari futuri del mattone e del credito.

Cercare casa partendo dalla rata del mutuo che si vuole pagare. Facile, comodo, concreto. La forza del progetto Vivoqui sta tutta nella sua semplicità e nell’ambizione di unire il mondo degli annunci immobiliari con quello dei comparatori di mutui.

