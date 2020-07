SimplyBiz Video / Face to Face a distanza con Umberto Redaelli, direttore commerciale rete cessione quinto e prestiti personali Avvera (Gruppo Credem)

Umberto Redaelli, direttore commerciale rete cessione quinto e prestiti personali Avvera (Gruppo Credem), è l’ospite della nuova puntata della rubrica Face to Face di SimplyBiz.

Avvera è la società di credito al consumo nata direttamente dall’esperienza di Credem.

Specializzati nell’intermediazione di mutui e nel collocamento di prodotti di cessione del quinto, completiamo la nostra offerta con l’erogazione di prestiti personali.

“Avvera crede nel talento e nelle aspirazioni – si legge sul sito della società -. Queste sono la chiave del nostro successo. Sono le persone a costituire la vera essenza dell’azienda. Siamo impegnati, giorno dopo giorno, ad aiutare famiglie, vincendo con loro le piccole e grandi sfide della vita. Avveriamo sogni con la professionalità di 76 smilers che ogni giorno ascoltano le esigenze della nostra rete, composta da più di 260 agenti e 125 collaboratori in tutta Italia. Mettiamo ascolto, comprensione e voglia di offrire eccellenza al primo posto. La passione è il vero motore del nostro lavoro. Viviamo il nostro mestiere con entusiasmo, orgoglio professionale e coinvolgimento personale. Ci mettiamo sempre in gioco e lavoriamo in team per accrescere e valorizzare le nostre capacità e quelle dei colleghi”.