SimplyBiz Video / Face to Face con Cassandra Menga, ceo e responsabile marketing di Up Finance

Quali ripercussioni potrà avere sulla lead generation la recente bozza di comunicazione dell’Oam relativa a preventivatori e comparatori on-line per i finanziamenti? È il punto di partenza della nostra video intervista con Cassandra Menga, ceo e responsabile marketing di Up Finance.

La sua società è specializzata nella lead generation per il mercato finanziario dal 2013. E ha elaborato una serie di strategie per generare lead di qualità nel comparto del credito, attraverso campagne personalizzate e testi mirati all’indicizzazione sui motori di ricerca.

Nella puntata odierna della rubrica Face to face, Cassandra Menga racconta il metodo seguito da Up Finance per proporre contatti interessati alle proposte finanziarie dei suoi clienti, che sono banche, operatori finanziati, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi.

E presenta i servizi che la società sta per lanciare, primo fra tutti Whatsapp Finance, sistema di messaggistica istantanea che permette agli operatori del credito di usare il cellulare per interagire con i potenziali clienti alla ricerca di mutui, cessioni del quinto e altre forme di finanziamento. Il sistema permette di bypassare l’atterraggio sulla landing page e la compilazione di eventuali form da parte del cliente e sfrutta una strategia di marketing conversazionale per creare una messagistica automatica, lasciando libero l’operatore di intervenire nella conversazione nel momento che ritiene più opportuno.

Nel 2022 Up Finance lancerà inoltre una serie di attività correlate alla lead generation, tra le quali il servizio seo, volto a creare un contesto ottimizzato per il mondo del web, e metterà gratuitamente a disposizione sul proprio sito uno strumento che permetterà a chi è interessato alla lead generation di stimare il proprio potenziale bacino di utenza in una determinata area geografica. Con pochi click il simulatore automatico effettuerà una valutazione dei possibili contatti raggiungibili attraverso un’attività di mirata in un territorio stabilito.