SimplyBiz Video / Face to Face con Eustacchio Allegretti, business development PrestitoSì; Massimo Frigerio, call center coach; Pietro Margiotta, mental coach

Face to Face a quattro con Eustacchio Allegretti, business development di PrestitoSì; Massimo Frigerio, call center coach ed esperto di tecniche di vendita telefonica; Pietro Margiotta, mental coach, trainer motivazionale e, tra le atre cose, ideatore del progetto Formazione Liberamente, una scuola di formazione per le reti di agenti immobiliari.

PrestitoSì Finance s.p.a. è un intermediario del credito, mediatore creditizio, tra i principali player nel mercato italiano per quota di mercato e volume d’affari. La Rete di PrestitoSì Finance si compone di 80 negozi del credito a marchio esclusivo, 8 filiali dirette (Milano, Pescara, Napoli, Salerno, Avellino, Caserta, Cosenza e Solofra), 4 Filiali Partner (Lecce, Palermo, Frosinone e Monza) e 200 credit advisor presenti su tutto il territorio nazionale.

Nello svolgimento delle sua attività la PrestitoSì Finance mette in relazione la potenziale clientela con l’istituto mutuante convenzionato per la concessione di finanziamenti. Tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento, che è in ogni caso subordinata alla preventiva istruttoria dell’istituto di credito mutuante convenzionato, che resta il diretto contraente e titolare di tutti i rapporti contrattuali.

Il Gruppo è strutturato in modo tale da garantire la sana ed efficace gestione della rete, prestando sempre la dovuta attenzione all’adeguamento normativo vigente. Per tali ragioni la società si è dotata di un comparto “compliance e internal audit”, con compiti di monitoraggio e di verifica del modello organizzativo e del funzionamento interno. La presenza degli organi direttivi e dell’organico interno garantiscono il corretto funzionamento della rete, con un occhio sempre vigile all’andamento del mercato e al raggiungimento dei budget di vendita programmati.

PrestitoSì è regolarmente iscritto nell’elenco dei mediatori creditizi tenuto dall’Oam, Organismo mediatori e agenti, al n. M54, con sede legale a Roma, in via Circonvallazione Clodia, direzione Generale a Milano, in via Aniene 2, e sede amministrativa a Solofra (AV), in Via Misericordia 21.