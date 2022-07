SimplyBiz Video / Face to face con IF Broker. Giancarlo De Vizia: “Stiamo lavorando a tante novità per diventare uno dei primi player nazionali”

Giancarlo De Vizia, chief operating officer di IF Broker, vanta una grande esperienza come consulente finanziario e dal 2019 ricopre l’incarico di coo.

Dopo averci raccontato cosa è IF Broker, De Vizia ha spiegato che i consulenti assicurativi iscritti sono 63 e che sono distribuiti a macchia di leopardo su tutto territorio nazionale.

“Puntiamo a coprire quelle aree ancora rimaste scoperte – spiega il direttore operativo di IF Broker – e puntiamo ad arrivare a quota 100 consulenti”.

Oltre alla crescita della rete, De Vizia ci ha raccontato gli sviluppi organizzativi e tecnologici, che assieme alla gamma prodotti, saranno di supporto ai consulenti e li aiuteranno a sviluppare il loro portafoglio diversificandolo sempre di più dalla clientela retail all’affluent fino ad arrivare alla private.

Nel Face to Face di SimplyBiz Giancarlo De Vizia ha inoltre raccontato che questo anno la società punta su un nuovo progetto denominato “Vivaio IFB”, che darà vita a delle aule di formazione per giovani che intendono avvicinarsi al mondo assicurativo. “La prima aula la stiamo avviando in questi giorni, ma puntiamo a ripetere l’esperienza almeno 3 o 4 volte l’anno”, ha spiegato.

Alla domanda di Flavio Meloni: “Come vede If Broker tra 10 anni?”, ha risposto senza giri di parole: “Tra i primi player d’Italia. O quanto meno lavoreremo molto per questo obiettivo”.