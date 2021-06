SimplyBiz Video / Face to Face con Salvatore Mafodda, fondatore e amministratore di Lending Solution

L’ospite della nuova puntata della nostra rubrica Face to Face è Salvatore Mafodda, fondatore e amministratore di Lending Solution. Con lui parliamo della versione “basic” di Lending Sales, il crm sviluppato dalla società e pensato per andare incontro ad esigenze crescenti, da quelle di collaboratori di mediatori creditizi e piccoli agenti in attività finanziaria a quelle degli intermediari del credito.

Lending Sales dispone di un sistema di controllo basato su alert operativi, che sono di supporto alle varie fasi di lavorazione, ed è stato realizzato su misura per i professionisti dell’intermediazione del credito. Disponibile in versione desktop, web e mobile, tramite l’app per Ios e Android, consente di avere la gestione dei contatti e della vendita a portata di smartphone. Con una grafica intuitiva e interattiva, il software consente al professionista del credito una gestione del proprio lavoro in modalità cloud e in totale privacy e sicurezza.

Lending Solution nasce dall’esperienza di un gruppo di professionisti che hanno realizzato numerosi progetti nel campo finanziario e assicurativo. Punto di forza del team è l’eterogeneità dei componenti, le cui estrazioni culturali e professionali garantiscono una versatilità e una capacità di comprendere e soddisfare le esigenze dei differenti clienti.