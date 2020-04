SimplyBiz Video / Face to Face a distanza con Pasquale Moggio, ceo di Mediafacile

La nuova puntata della rubrica Face to Face di SimplyBiz ha come ospite Pasquale Moggio, ceo di Mediafacile, proprietaria del crm Mediafacile AI, pensato per gli operatori del credito che intendono affrontare con efficacia la nuova sfida nella trasformazione digitale del mercato finance. Con lui parliamo degli scenari e degli strumenti più avanzati in tema di interazione digitale.

Queste le principali caratteristiche di Mediafacile AI:

Velocità di elaborazione è importante, per questo tutti i processi di calcolo sono stati potenziati per ridurre al minimi le attese;

Interoperabilità con Banche e Istituti Finanziari per evitare “doppi caricamenti” ed essere collegati in Webservice per preventivi e aggiornamenti;

Ecosostenibilità attraverso la dematerializzazione di alcuni ambiti legati all’utilizzo della carta;

Cyber security ossia la sicurezza dei dati e delle informazioni aziendali e dei clienti;

Trasformazione delle filiali e delle sedi per favorire un’innovativa e migliorata customer experience considerando che il numero delle filiali è probabilmente destinato a calare date le potenzialità che derivano dal digitale;

Data Intelligence & Analytics perché il futuro nel mercato finanziario è nei dati. Lo studio dei dati e delle informazioni e la loro corretta gestione rappresentano una fonte di business dalle enormi potenzialità, quella del futuro sarà la data driven bank.