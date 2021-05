SimplyBiz Video / Face to Face con Antonio Capaldo di Egg Finance e Alessia Corrado di 24 Finance

Sono Antonio Capaldo e Alessia Corrado, rispettivamente amministratore delegato di Egg Finance e organizational development officer di 24 Finance, gli ospiti della nuova puntata della rubrica Face to Face di SimplyBiz.

Con loro parliamo dello stato dell’arte riguardo allo sviluppo del crm finanziario di Egg, degli scenari del settore della mediazione creditizia nel prossimo futuro e dei progetti che le due società hanno in cantiere.

Egg non è solo un crm cloud, ma una vera e propria piattaforma modulare e personalizzabile in base alle esigenze specifiche di aziende e istituti di credito. Con il crm finanziario Egg è possibile creare la propria app, il proprio portale o addirittura il proprio crm personalizzato. Semplicità e potenza sono le parole chiave di un progetto che ha coinvolto talenti internazionali in ambito sviluppo prodotto e digital marketing.

24 Finance Mediazione Creditizia s.p.a. è nata nel 2012 dall’acquisizione di Prelios Finance s.p.a. e dall’unione sinergica di esperienze ventennali maturate in ambito finanziario e creditizio dai suoi soci fondatori. Già iscritta all’albo tenuto dalla Banca d’Italia al n°56229, oggi all’elenco Oam con il n°M233, l’azienda è specializzata nella distribuzione di mutui residenziali, corporate, prestiti personali, cessioni del quinto e coperture assicurative accessorie. 24 Finance si avvale di una rete commerciale di oltre 160 collaboratori creditizi presenti su tutto il territorio nazionale. Il modello di business della società prevede il presidio di tutta la catena del valore, conseguendo sinergie di servizio con i propri partner bancari, nonché il pieno controllo sulle attività di rete in compliance (conformità) con la normativa di riferimento.