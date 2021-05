SimplyWine, online la nuova rubrica di Roberto Matetich

Si chiama SimplyWine la nuova rubrica che Roberto Matetich, consulente nei panni di sommelier, inaugura oggi con SimplyBiz.

L’iniziativa nasce dalla proposta di SimplyBiz di affrontare i temi della mediazione creditizia anche con uno sguardo ironico e dalla volontà di coniugare le due grandi passioni di Matetich: il vino e la finanza. O meglio, il vino e la mediazione creditizia. Due realtà che appaiono distanti ma che sono accomunate da una serie di fattori, che il consulente sommelier metterà, tra serio e faceto, in luce nelle puntate della sua rassegna.

La sua rubrica si comporrà di due tipi di articoli:

alcuni metteranno in parallelo un aspetto dell’intermediazione con il mondo del vino e della viniviticultura;

altri prenderanno in considerazione i protagonisti della mediazione creditizia e li accosteranno al vino o a personaggi del mondo enoico, indicandone peculiarità e caratteristiche.

Chi è Roberto Matetich

Già consulente stimato nel comparto della mediazione creditizia, oggi, unendo l’esperienza sul campo alla tecnologia, è consulente per la digital transformation con focus sui settori finance e insurance. Roberto Matetich ha sviluppato l’interesse per il vino a livello professionale circa dieci anni fa. “Apprezzo l’universo che vi ruota intorno: luoghi favolistici, il lavoro e la passione dei vignaioli, la loro storia, talvolta tramandata da generazioni. Infine, i loro vini, espressioni di questi microcosmi”, racconta.

Qualche anno fa è diventato sommelier, spinto dalla sfida di poter fare di una passione una nuova professione. “Vado alla ricerca di piccole realtà produttive di qualità, spesso poco note al grande pubblico, di cui mi piace raccontare e condividere le realtà, organizzando degustazioni dei loro vini o visite in cantina”, spiega.

Da qui sono nati due nuovi ruoli: co-founder di vinonpertutti.com e Ambassador di Italy4Golf.

VinoNpertutti

VinoNpertutti nasce dall’amore che un gruppo di amici nutre per il buon vino, prodotto con dedizione, sudore e sacrifici, elementi ancora fondamentali nel lavoro di molti viticoltori.

Gli autori si confrontano su etichette poco diffuse, in una sorta di sfida alla ricerca del meglio. Una contaminazione di idee che è sfociata in un blog e un e-commerce.

“Il sito vinonpertutti.com ha due anime. La prima è il diario elettronico sul quale riportiamo esperienze, visite, persone, vitigni, vini, e che ci permette di coinvolgere altri amici, anche sommelier, che desiderano unirsi a questa iniziativa – afferma Matetich -. La seconda, una vetrina online per produzioni di aziende piccole e medio piccole, che si caratterizzano per vinificazioni in purezza da vitigni autoctoni, blend, risultanze particolari di vini noti e meno noti, ma sempre di produzione artigianale. Fondata in collaborazione con mio figlio Fabrizio e due cari amici, Massimo e Dario, ci ha permesso di commercializzare i prodotti di alcune di queste cantine, rendendo possibile a tanti amici e appassionati la loro conoscenza e la loro degustazione”.

In sostanza, “vinoNpertutti è una cantinetta di vini che non vedranno mai la grande distribuzione, prodotti per pochi appassionati, con una storia da raccontare”.

Italy4golf

Matetich si è inoltre unito al team di Ambassador di Italy4golf, con l’obiettivo di far conoscere ai golfisti e alle loro famiglie le gustose e inebrianti esperienze enogastronomiche che li attendono in Italia, magari direttamente in cantina. “Conosco Italy4golf da parecchio tempo, ho da subito apprezzato e mi sono trovato in sintonia con il suo principio fondante e i valori che porta con sé: l’attenzione alla persona e alla qualità dell’esperienza e la divulgazione volta a mettere in contatto due mondi ricchi di storia e tradizione come il golf e il vino”.