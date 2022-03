Solarisbank cambia struttura ed espande il management team

La piattaforma di banking as a servise Solarisbank cambia pelle. Dal 1 aprile sostituirà la struttura a matrice basata su unità di business dedicate con un’organizzazione commerciale country oriented e supportata da una piattaforma centrale di prodotti e tecnologie. In questo modo, spiega un comunicato stampa, la società “continua la sua strategia di rafforzamento sui mercati locali che consente di adattare al meglio la propria value proposition per affrontare le esigenze in evoluzione del mercato pur gestendo una piattaforma olistica paneuropea”.

“Grazie a questa impostazione, stiamo ponendo le basi per la nostra nuova fase di crescita. L’accesso diretto ai mercati locali e il rapido adattamento dei prodotti sono decisivi per il successo della nostra espansione internazionale. Allo stesso tempo, la nostra piattaforma centralizzata assicura che i processi principali rimangano efficienti e altamente scalabili. Con la nuova struttura organizzativa, abbiamo trovato un modo per mantenere la nostra agilità mentre cresciamo con i nostri partner innovativi modellando la finanza del futuro”, afferma Roland Folz, group ceo di Solarisbank.

Nella riorganizzazione, Solarisbank aggiunge altri talenti al suo management team. Il 1 marzo, Chloé Mayenobe ha iniziato come nuovo chief growth officer e guida l’organizzazione commerciale insieme al chief commercial officer, Jörg Diewald, al deputy-cco, Timo Weber, e a Krishna Chandran, managing director partnerships.

Jens Lütcke si unisce al gruppo dei general manager per i mercati locali nella nuova posizione appena creata in Germania. Lütcke è stato in precedenza vice-ceo di Blue Code International Ag e co-founder del servizio di pagamento online Sofort.

Jörg Howein, precedentemente chief product officer, assumerà la responsabilità della piattaforma di produzione centrale come chief platform officer. Il suo successore come cpo sarà Delia König, che in precedenza era responsabile della identity unit di Solarisbank come managing director. In futuro riporterà direttamente a Howein. Con Lee Johnstone, ex cfo di Contis, che continua a guidare l’azienda come managing director, il neoassunto Tim Spurr, con esperienze finanziarie presso 10x Future Technologies, Kuflink e Barclays, assume il ruolo di deputy-cfo international. Layla Qassim, in precedenza head of strategy & shareholder relations, fa carriera e nella nuova posizione di chief of staff a supporto del ceo del gruppo supervisionerà anche il progetto di integrazione tra Solaris e Contis insieme ad Andrea Ramoino, chief strategy officer di Contis.

Scott Donnelly entra a far parte di Solarisbank come senior vice president lending e digital asset products, completando il team di leadership di prodotto composto da Leif Wienecke, Florian Redeker, Georg Heibel e Nicolas Knecht. In precedenza, Donnelly è stato executive chairman e ceo di CapitalBox.

“Nel nostro gruppo spiccano talenti da tutto il mondo e un team esperto che riunisce il meglio delle industrie bancarie e tecnologiche. Siamo un’azienda molto diversificata e sono orgoglioso del fatto che siamo stati in grado di attirare profili di così alto livello per il nostro management che condivideranno la nostra mission e i nostri obiettivi”, ha concluso Folz.