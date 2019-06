Solo Affitti, nel 2018 fatturato aggregato di 30 milioni di euro

Un fatturato aggregato delle agenzie Solo Affitti di 30 milioni di euro nell’ultimo anno, oltre 1 milione di contratti d’affitto gestiti e 400 mila proprietari di casa assistiti nella selezione degli inquilini, che con un tasso di puntualità di pagamento del canone del 94% sono tra i più affidabili. Sono i numeri di 22 anni di attività di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nelle locazioni con 300 agenzie, presentati durante la convention aziendale presso il centro di recupero di San Patrignano.

Quest’anno Solo Affitti ha deciso di cambiare la formula della sua convention biennale, scegliendo un luogo apparentemente inusuale per le aziende. Agenti e collaboratori del franchising cesenate trascorrono una giornata con gli ospiti della comunità di San Patrignano e visitano i settori formativi e produttivi della struttura, apprendendo le metodologie di lavoro e i risultati raggiunti dai ragazzi nella produzione del vino e degli altri prodotti realizzati all’interno della comunità.

“Abbiamo pensato – ha sottolineato Silvia Spronelli, presidente di Solo Affitti – che vedere da vicino il modello di San Patrignano potesse risultare utile anche per i nostri oltre 800 fra dipendenti e collaboratori. Il metodo, la costanza, la disciplina, l’aspirazione all’eccellenza, il senso di appartenenza a un gruppo che contraddistinguono le attività in cui sono coinvolti i ragazzi della comunità sono gli stessi che i nostri agenti devono seguire per avere successo nel lavoro. Le parole a cui ci ispiriamo sono resilienza, metodo, squadra, apertura al cambiamento e innovazione. Non meno importante – conclude Spronelli – è affrontare le sfide di ogni giorno, nel lavoro e nella vita privata, con coraggio non dando mai ascolto a chi ci dice: ‘non ce la puoi fare. Forti di questa convinzione siamo decisi a raddoppiare la nostra presenza sul territorio, aprendo altri 300 punti vendita nei prossimi 5 anni, e portando a 600 le agenzie attive in Italia”.

Da un paio di anni il franchising cesenate ha lanciato il progetto Solo Affitti Brevi, sviluppando una rete di 67 partner esperti nelle locazioni turistiche. Solo Affitti prevede un’accelerazione nello sviluppo del progetto Solo Affitti Brevi. Gli intermediari specializzati nelle locazioni di durata inferiore ai 30 giorni quest’anno cresceranno di altre 40 unità, portando a 107 il numero totale di agenti attivi in questo business.