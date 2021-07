SoloAffitti festeggia i 25 anni con un doppio aumento di capitale

Alla soglia dei suoi 25 anni di attività, Solo Affitti ha formalizzato un doppio aumento di capitale che permette alla società di Cesena, franchising immobiliare specializzato nelle locazioni con 300 punti in Italia, di incrementare il proprio capitale sociale da 120.000 a 2 milioni di euro e di trasformare la holding del gruppo (SH srl) in GSA Holding spa portando il capitale sociale da 274.280 euro a 2 milioni di euro.

Il gruppo, di recente evoluto anche nel primo di consulenza, gestione e tutela della rendita di patrimoni immobiliari, guidato dalla ceo Silvia Spronelli nel 2020 ha raggiunto 7 milioni di euro di fatturato consolidato, ai quali si aggiungono i 40 milioni di euro di fatturato che rappresentano la produzione aggregata dell’intera rete SoloAffitti.

“Da una piccola agenzia di Cesena siamo oggi il primo gruppo di consulenza, gestione e tutela della rendita immobiliare in Italia e le iniziative finanziarie che abbiamo formalizzato vanno nella direzione del consolidamento ulteriore verso investitori, proprietari e inquilini di un posizionamento della società che opera con solidità non solo nell’intermediazione immobiliare, ma anche nella consulenza per l’ottimizzazione, gestione e tutela della rendita dei patrimoni immobiliari che ci vengono affidati”, ha commentato Silvia Spronelli, ceo SoloAffitti.

Alla tutela del patrimonio e alla tranquillità dei proprietari punta proprio la soluzione SoloAffittiPay lanciata da poco sul mercato nazionale. Attraverso questo sistema SoloAffitti gestisce per conto del proprietario di casa l’incasso del canone e degli oneri accessori, garantendo il pagamento puntuale, ogni mese, qualunque cosa accada. Qualora l’inquilino dovesse ritardare nei pagamenti o smettere di pagare, la società continuerà a versare al proprietario l’importo mensile del canone che gli spetta fino al rilascio dell’immobile, facendosi carico del pagamento dei canoni e anche delle spese legali per l’eventuale sfratto per morosità.