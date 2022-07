SoloAffitti lancia la nuova piattaforma per l’affitto digitale SoloAffittiPAY

Parte oggi la campagna di equity crowdfunding per il progetto SoloAffittiPAY, la piattaforma dove si può prendere o dare in affitto in sicurezza un immobile ovunque, da dovunque. Un luogo dove creare, firmare, registrare e asseverare qualsiasi contratto, compresi quelli a canone concordato 3+2, che godono di una tassazione di favore: la piattaforma è in grado di eseguire tutti i complessi calcoli necessari alla loro stesura automaticamente.



SoloAffittiPAY, spiega una nota, genera esclusivamente contratti di affitto tutelati: sarà la holding del Gruppo SoloAffitti a pagare direttamente al proprietario i canoni, azzerando il rischio di morosità. Il proprietario ottiene un calcolo preciso del regime fiscale più vantaggioso per il suo contratto che può redigere, asseverare e registrare ogni tipo in digitale. Può inoltre vedere i profili degli inquilini certificati adatti al suo immobile e gestire contemporaneamente un numero illimitato di proprietà. L’inquilino ha a disposizione un calcolo preciso e riservato della sua capacità di spesa in rapporto all’immobile da locare e la possibilità di essere contattato e scelto direttamente dai proprietari. Inoltre ha accesso ad un sistema di reward che premia i comportamenti virtuosi con omaggi e estrazioni di mesi di affitto gratis.



SoloAffittiPAY, dopo un primo round di raccolta che inizierà il 19 luglio p.v., sarà lanciata sulla città di Roma in autunno, per poi estendersi a tutto il territorio nazionale entro l’inizio del 2023. L’obiettivo massimo fissato è di 1.000.000 € e andrà in larga parte destinato alle attività di marketing a sostegno della piattaforma.



“Già una volta abbiamo rivoluzionato il mercato, quando abbiamo introdotto il concetto di affitto garantito” dichiara Silvia Spronelli, CEO del Gruppo SoloAffitti. “Insieme ai 1.000 rental property manager della nostra rete, concludiamo ogni anno 30.000 nuovi contratti di locazione e gestiamo rendite per oltre 200 milioni di euro l’anno. Da 25 anni! Oggi siamo pronti a creare l’esperienza dell’affitto del domani, con SoloAffittiPAY.



SoloAffittiPAY è aperta a tutti i tipi di utilizzo: completamente digitale, ma anche assistito da un professionista, per chi preferisce la comodità di delegare ogni operazione, comprese le visite.”



SoloAffittiPAY si distingue infatti dall’offerta attualmente disponibile sul mercato per una rete di 1.000 Rental Property Manager, in 300 punti fisici, già esistenti e operativi su tutto il territorio nazionale, appartenenti al Gruppo SoloAffitti.



L’accordo tra le due società consente di essere operativi già dal lancio sulla piattaforma. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata agli investitori di SoloAffittiPAY su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding.