Soluzione Credito: tutti i numeri e le novità presentati in convention

Puntava a chiudere il 2017 con un erogato di almeno 140 milioni e ha centrato il bersaglio, arrivando a 145. Il prossimo traguardo è quello dei 230 milioni, da raggiungere entro la fine dell’anno. Il percorso è in salita ma le forze non mancano, anche perché la squadra attuale, che conta 96 collaboratori, è destinata a crescere di un altro 50 per cento, arrivando a 150 agenti attivi su tutto il territorio nazionale. Sono obiettivi ambiziosi ma realistici quelli che Soluzione Credito ha presentato nel corso della convention aziendale che si è svolta nei giorni scorsi a Venezia. Un momento che ha coniugato lavoro, formazione, gioco di squadra, relax e divertimento, con la partecipazione dell’intera rete di collaboratori e dei numerosi partner commerciali e bancari della società.

“Come sempre abbiamo voluto mettere al centro i nostri progetti e le persone che ci aiuteranno a realizzarli – spiega l’amministratore Mauro Baldassin -. Per noi è importante che i collaboratori sentano di far parte di una squadra che porta avanti un percorso condiviso, in cui ognuno gioca un ruolo importante per il raggiungimento della meta comune”.

Anche per questo nel corso della convention è stata organizzata una cena di gala al Casinò di Venezia e sono stati premiati i 9 collaboratori top performer, che potranno godere di un viaggio premio a Dublino dal 15 al 18 febbraio. Parallelamente sono stati lanciati i contest del 2018, per i vincitori dei quali è prevista una crociera di una settimana nel Mediterraneo.

Per quanto riguarda le novità in cantiere, Soluzione Credito è al lavoro per spostare sempre più la produzione sulle banche in convenzione. Uno spazio importante è stato poi dedicato alla presentazione di Prestito Click, un nuovo sito dedicato alla ricerca e alla comparazione di prestiti personali e cessioni del quinto, che servirà anche a generare nominativi per la rete. “Siamo pronti a partire – ha spiegato Baldassin -. Il sito sarà attivo a partire dal primo febbraio. È la prima delle numerose novità che ci attendono in questo nuovo anno”.

