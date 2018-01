Soluzione Credito, nuovi accordi commerciali in vista

di

Impegnata in un piano di espansione della rete e del business su tutto il territorio nazionale, nel corso del 2018 Soluzione Credito ha in programma la sottoscrizione di una serie di accordi con partner bancari, finanziari e assicurativi.

“Per quanto riguarda il prodotto mutuo, a livello nazionale aggiungeremo alle nostre partnership ‘storiche’ con Unicredit, Ing, CheBanca, Bnl e Crédit Agricole due nuovi accordi in corso di definizione – spiega l’amministratore Mauro Baldassin -. Parallelamente ci muoveremo su un piano locale, nella convinzione che il rapporto con banche che conoscono il territorio e il modo specifico di fare impresa nelle aree in cui operano sia di fondamentale importanza per una crescita equilibrata e stabile. Già oggi abbiamo convenzioni con la Bcc Roma e la Bcc Valsassina, a cui si è aggiunta proprio in questi quella con la Bcc Centroveneto. Entro la fine dell’anno chiuderemo altri due accordi per la Campania e la Lombardia”.

Oltre che sul versante mutui, Soluzione Credito si muoverà anche per allargare il business relativo ai prestiti e alle cessioni del quinto, sommando alle attuali intese con Compass, Ibl Banca, Carrefour e Ing nuove convenzioni. Analogo discorso per i prodotti aziendali, per i quali i partner di riferimento sono Banca Farmafactoring, Bnl, Permicro, Banca Privata Leasing e quattro confidi locali.

I progetti di espansione non trascureranno neanche il broker interno Soluzione Protezione, per il quale è in programma un aumento delle convenzioni al momento in vigore con Cf Assicurazioni, Afiesca e Groupama Assicurazioni.

