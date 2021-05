Spefin: Banca Passadore & C e Banca Macerata entrano nel gruppo. Aumenti di capitale in vista

Banca Passadore & C e Banca Macerata entrano nella compagine societaria del gruppo Spefin Finanziaria. Lo ha reso noto questa mattina il gruppo finanziario, precisando che l’operazione è stata autorizzata dalla Banca d’Italia il 27 aprile scorso.

Il nuovo assetto azionario della società è composto dal gruppo Vittoria Assicurazioni, Banca Passadore, Banca Macerata e dal socio fondatore Emilio Mauro.

Il 30 aprile l’assemblea dei soci ha rinnovato le cariche del consiglio di amministrazione con la conferma di Mauro Rebutto nel ruolo di presidente e di Emilio Mauro in quello di amministratore delegato. Dopo aver confermato Luca Arensi come consigliere, l’assemblea ha nominato due nuovi componenti: Renzo Parodi e Toni Guardiani.

Nuovo modello finanziario e due aumenti di capitale in vista

L’amministratore delegato Emilio Mauro ha espresso soddisfazione per l’operazione, di assoluta rilevanza per il gruppo, che rappresenta il primo importante obiettivo di una nuova strategia della società. Nell’ambito di quest’ultima, si prevede un rafforzamento patrimoniale, attraverso due aumenti di capitale entro il 2022, e un nuovo modello finanziario per favorire lo sviluppo della società.

Ampliamento dell’offerta

La cessione del quinto dello stipendio e della pensione rimane il prodotto core della società. Negli ultimi anni Spefin ha ampliato la propria offerta introducendo nel 2019 il prestito contro cessione del tfs, nel 2020 il prestito personale e, nell’anno in corso, ha fatto il proprio ingresso nel mercato della cessione dei crediti d’imposta previsti dal Decreto Rilancio Ecobonus e Superbonus, raccogliendo nei primi mesi richieste per oltre 10 milioni di euro.

L’amministratore delegato ha parlato di un “importante traguardo che costituisce, ora, il nuovo punto di partenza di una Spefin più forte e pronta a cogliere le sfide di un mercato sempre più competitivo”.