Spefin entra nel programma Elite di Borsa Italiana

Con decorrenza dicembre 2017 Spefin s.p.a. è stata ammessa al programma Elite di Borsa Italiana. Un traguardo importante per la società, nata nel 2006 e specializzata nell’acquisto di crediti performing – specialty finance ed erogazione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto, sia attraverso rete diretta che mediante l’innovativa App on-line MyQuinto.

Elite è una piattaforma internazionale di servizi integrati, creata da Borsa Italiana nel 2012 per consentire alle migliori aziende nazionali di seguire un efficace percorso di crescita anche attraverso un approccio istituzionale ai mercati finanziari.

La partecipazione al programma è subordinata, per le aziende, all’ottemperanza di alcuni requisiti essenziali: il forte orientamento alla crescita, un risultato operativo in percentuale sul fatturato maggiore del 5% e l’ultimo bilancio in utile. Condizioni, queste, tutte pienamente rispettate da Spefin.

L’accesso alla piattaforma Elite, che attualmente presenta un portafoglio di oltre 700 imprese di 26 Paesi diversi aderenti, è una tappa fondamentale per le aziende che hanno tra gli obiettivi la quotazione all’Aim Italia gestito da Borsa Italiana e per Spefin, in particolare, rappresenta un traguardo d’eccellenza che si inserisce sulla scia di altri importanti risultati conseguiti.

Tra questi spicca MyQuinto, un’innovativa utility online Spefin, disponibile sia in versione desktop che come app mobile per Android e iOS, attraverso la quale è possibile richiedere un prestito in modo totalmente interattivo, fruendo di un processo che sfrutta le nuove tecnologie divenendo, quindi, completamente paperless.

“L’ingresso in Elite – ha commentato Emilio Mauro, amministratore delegato di Spefin – rappresenta per noi soltanto il primo passo verso l’avvio di una vera trasformazione per Spefin, nel solco di un business plan che prevede l’espansione delle nostre attività, grazie ad una maggiore evoluzione tecnologica dei nostri servizi e a un ampliamento e qualificazione della nostra rete di agenti, così da raggiungere un pubblico di utenti sempre più vasto. Grazie ad Elite potremmo confrontarci con le migliori aziende italiane, avendo accesso a numerose opportunità di networking, nonché ad una serie di servizi integrati costituiti da competenze industriali, finanziarie e organizzative in grado di contribuire all’implementazione della nostra organizzazione e governance. Il nostro obiettivo è di non fermarci qui ma percorrere tutte le strade che ci consentano di trovare nuove risorse per la crescita, compresa l’ipotesi della quotazione all’Aim”.

