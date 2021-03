Spefin lancia “Acquisto crediti d’imposta Super-Eco-Sisma Bonus”

Spefin Finanziaria, intermediario specializzato nell’erogazione diretta di finanziamenti e nell’acquisto di crediti performing – specialty finance, lancia “Acquisto credito d’imposta Super-Eco-Sisma Bonus”. Il nuovo prodotto si pone l’obiettivo di dare “crescente evidenza alla componente della sostenibilità nei propri piani strategici, al fine di contribuire, sempre con maggior efficacia, ad una distribuzione equa delle risorse economiche, di sostenere la crescita del Paese e, infine, di partecipare in maniera fattiva alla sostenibilità ambientale”. L’iniziativa è coerente con i recenti interventi governativi di rilancio economico nazionale mediante il potenziamento del Piano nazionale integrato energia e clima per la riduzione delle emissioni di Co2, per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per la riduzione del rischio sismico.

Con questo spirito, Spefin mette a disposizione dei propri clienti un nuovo prodotto che consente di riqualificare l’immobile riducendo gli oneri fino al “costo zero”, sfruttando gli incentivi fiscali e i meccanismi della cessione del credito e dello “sconto in fattura”. In particolare, la recente normativa in materia ha previsto incentivi fino al 110% della spesa che consentono, senza alcun costo, di rendere la propria abitazione più efficiente ed economica, sotto il profilo energetico, nonché più sicura, mediante interventi antisismici, aumentandone di fatto anche il valore commerciale.

“Acquisto credito d’imposta Super-Eco-Sisma Bonus”, va ad aggiungersi a quelli di cessione del quinto, delega di pagamento e anticipo tfs/tfr e prevede l’intervento di Spefin nell’acquisto del credito d’imposta e nell’eventuale e contestuale sostegno finanziario, ove richiesto, a privati, condomini e imprese nella realizzazione degli interventi propedeutici all’ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio. Tale sostegno, pertanto, si sostanzia nella possibilità di un finanziamento “ponte” dei lavori, anticipando le esigenze di liquidità del cliente prima dell’ottenimento dell’ammontare del credito derivante dalla cessione del credito fiscale.

“Il prodotto Acquisto credito d’imposta Super-Eco-Sisma Bonus è frutto dell’impegno che il gruppo pone nella ricerca di soluzioni di Finanza sostenibile che soddisfino al meglio le esigenze dei nostri clienti – commenta Emilio Mauro, amministratore delegato di Spefin Finanziaria –. Attraverso tale operazione, quindi, Spefin si propone come nuovo player nel mercato dei crediti da Superbonus 110%, Ecobonus e Sismabonus, continuando a dedicarsi ai fabbisogni di famiglie e imprese, unendo esperienza e innovazione”.