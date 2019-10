Spefin: Michele Brandonisio nominato amministratore unico di Prestito Etico s.p.a., agenzia distretto di Bari

Spefin ha annunciato pubblicamente la nomina di Michele Brandonisio quale nuovo amministratore unico di Prestito Etico s.p.a., agenzia distretto di Bari.

Emilio Mauro, amministratore delegato di Spefin Finanziaria, si è definito “orgoglioso del nuovo amministratore” e ne ha sottolineato la “grande esperienza maturata nel settore finanziario e, nello specifico, nel segmento della cessione del quinto”.

Michele Brandonisio, si legge in una nota, “ha ricoperto per anni la carica di agente presso diversi gruppi finanziari e bancari, conseguendo importanti risultati; professionista radicato e ben inserito sul territorio, è anche uomo di cultura e profondi valori che dedica parte del suo tempo al volontariato, coltivando la passione dell’arte e della grande musica jazz”.

Quella di Bari è la prima agenzia distretto aperta da Spefin Finanziaria: dotata di tutti gli strumenti operativi per raggiungere importanti obiettivi in Puglia, costituisce per la società un importante punto di riferimento commerciale in tutto il sud Italia.

La rete rappresenta per Spefin un modello di business strategico che trova la sua più importante espressione proprio nella costituzione delle agenzie distretto, strutture che si caratterizzano per l’ingresso di Spefin Finanziaria nella propria compagine societaria e alle quali è demandata la funzione di coordinamento e presidio del territorio, oltreché di supporto alle agenzie di rispettiva competenza.