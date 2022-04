Spefin: MyQuinto, 3.000 clienti nei primi 4 anni di attività

Compie 4 anni MyQuinto, la piattaforma di Spefin Finanziaria dedicata alla cessione del quinto dello stipendio e della pensione. “Nel mese di aprile 2018 è stato acquisito il primo cliente in modalità digitale, un medico direttamente da Madrid in Spagna, così come un militare in missione in Libia – si legge in un comunicato stampa dell’intermediario finanziario -. In questi anni, progressivamente, MyQuinto ha fornito la possibilità a circa 3.000 clienti di ottenere un finanziamento contro cessione del quinto, direttamente da casa, in modalità 100% online e completamente paperless”.

La piattaforma “si distingue per la sua versatilità: l’utente può accedere direttamente da web oppure attraverso l’app mobile dedicata (disponibile sia per sistemi Android che per Ios) ed è libero di effettuare tutte le simulazioni più opportune, scegliendo quindi il preventivo desiderato e richiedendo online il finanziamento”.

In pochi passaggi si procede alla delibera e alla liquidazione, passando per il video-riconoscimento del cliente: il tutto in modalità digitale con il rilascio della firma digitale e la contestuale firma del contratto.

“Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti in questi anni con la piattaforma digitale MyQuinto che riconosce l’innata vocazione fintech della Società – ha commentato Emilio Mauro, amministratore delegato di Spefin Finanziaria che annuncia, proprio in occasione dei quattro anni dal lancio, “un’evoluzione della piattaforma che migliorerà ancor più l’esperienza dell’utente grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale”.

Spefin, infatti, attraverso la sua società controllata Edotta Shpk, in collaborazione con la facoltà di Economia (dipartimento di informatica e Statistica Applicata) dell’Università di Tirana, ha sviluppato un software di ia che sarà integrato entro la fine dell’anno in MyQuinto.