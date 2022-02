Spefin: prima cartolarizzazione di crediti derivanti da cessione del quinto

Spefin Finanziaria ha perfezionato la prima operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione e da delegazione di pagamento, per un valore nominale complessivo di 60 milioni di euro. Lo ha annunciato la società, precisando che l’operazione è avvenuta oggi ed è in linea con il programma di cartolarizzazione previsto dal piano industriale 2022 – 2024 e prevede un periodo di ramp-up di 12 mesi, con l’emissione di due classi di titoli da parte della società veicolo di cartolarizzazione dei crediti “Spe One Spv Srl” (Spv), costituita ai sensi della Legge 130/1999.

La realizzazione della cartolarizzazione è strutturata in due distinte fasi principali, di cui: (i) una prima fase relativa all’acquisto da parte della Spv del primo portafoglio di crediti da Spefin e (ii) una seconda fase relativa all’emissione di due classi di titoli asset-backed, senior (85%) e junior (15%), aventi struttura partly-paid.

I titoli senior sono stati sottoscritti dalla società Duomo Funding Plc, conduit appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, mentre Spefin ha sottoscritto il 100% dei titoli di classe junior.

Intesa Sanpaolo ha ricoperto il ruolo di arranger, Jones Day quello di consulente legale dell’arranger, Banca Finanziaria Internazionale è intervenuta quale master servicer, e Wilmington Trust SP Services (London) Limited è lo stichting corporate servicer.

“È un’operazione di rilevante importanza strategica per Spefin, volta ad una diversificazione delle forme di provvista, che consentirà di migliorare la competitività dei propri prodotti nel mercato di riferimento e rafforzare l’indipendenza della Spefin nel processo di funding – ha commentato Emilio Mauro, amministratore delegato della società -. Ringrazio gli azionisti della società: Vittoria Assicurazioni Spa, Banca Passadore Spa e Banca Macerata Spa, che, con la sottoscrizione dell’aumento di capitale, hanno permesso la strutturazione di questa prima operazione e, nello stesso tempo, il management di Spefin per il loro attivo contributo: Carlo Cerilli (General Counsel) ha curato tutta la parte legale, Tommaso Pezone (cfo) la parte Amministrativa, Simone Santinelli (coo) la parte crediti e Domenico Radano (cio) la parte di information technology”.