SpinUp lancia Quinto Lead, soluzione di lead generation pensata specificamente per la cessione del quinto

SpinUp lancia Quinto Lead, una soluzione di lead generation pensata specificamente per la cessione del quinto che unisce community, native e marketing conversazionale.

Quinto Lead, spiega una nota della società, fornisce un servizio premium e soprattutto vertical centrico a mediatori creditizi, banche, istituti di credito e intermediari finanziari. “L’emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo ha generato un incremento delle richieste di cessione del quinto – prosegua la nota -. Un’indagine dell’Osservatorio Prestitionline.it ha attestato che durante il lockdown vi è stato un boom di richieste di finanziamenti per liquidità, che sono arrivate a rappresentare il 22,8% del mercato, da parte di italiani che, necessitando di credito, hanno provato ad accedere a prestiti per ricevere una boccata d’ossigeno. Una evidenza riscontrata anche da chi si occupa di gestire le richieste di mediatori creditizi, banche, istituti di credito ed intermediari finanziari che necessitavano di uno strumento in grado di gestire le numerose richieste arrivate in questi ultimi mesi”.

“Nei mesi di marzo e aprile abbiamo raggiunto 15.000 lead in ambito cessione del quinto, arrivando a un tasso di crescita del 350%”, ha sottolineato Antonio Romano, ceo di SpinUp, agenzia specializzata nella lead generation premium nei settori del finance, assicurazioni, telco&energy ed education.

Dopo aver analizzato la concorrenza sul mercato e le ricerche associate al business è stato rimodulato l’approccio di lead generation, identificando i placement e tracciando un vero e proprio identikit dell’utente ideale da intercettare.

“Per prima cosa intercettiamo il target specifico (custom audience) con un approccio native, attraverso il marketing conversazionale. Poi vengono svolte attività di qualification lead, per fornire ai nostri partner più di un lead e un vero e proprio prospect, nello specifico il 30% delle nostre lead qualificate genera un’azione commerciale positiva”, ha aggiunto Romano.

I lead sono aumentati giorno per giorno, grazie alle soluzioni di native e conversational marketing messe in campo da SpinUp a partire dall’ultimo progetto lanciato sul mercato, Vinta, il cui tratto distintivo e rivoluzionario consiste nell’unione delle chatbot page con il concetto di community verticale.

Al contempo, l’isolamento sociale imposto dal Covid-19 ha determinato un’accelerazione verso l’utilizzo di strumenti tecnologici e digitali che continueranno a essere utilizzati anche una volta cessata la pandemia. SpinUp sta lavorando a nuovi strumenti per digitalizzare le fasi di engagement e lavorazione dell’utente che intende richiedere il prestito ed offrire a mediatori creditizi, banche, istituti di credito ed intermediari finanziari un modello innovativo e tecnologico a portata di click per incrementare vendite e gestione i propri clienti.

“Stiamo lavorando al processo di digitalizzazione delle fasi di lavorazione dell’utente, e puntiamo a diventare l’agenzia leader e di riferimento in Italia nella generazione dei lead per settore gestione del quinto e prestiti”, ha concluso Romano.