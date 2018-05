Spitch, Piergiorgio Vittori nominato country manager Italia

di

Spitch, società internazionale di consulenza specializzata in tecnologie vocali e analisi del linguaggio parlato, annuncia la nomina di Piergiorgio Vittori a country manager Italia. In questo ruolo, Vittori coordinerà le attività di sviluppo strategico dell’azienda sul territorio, mirando al consolidamento e all’espansione, in particolare nei settori assicurazioni, banche, sanità, call/contact center e telecomunicazioni.

Dopo 25 anni di esperienza manageriale presso aziende tecnologiche internazionali, Vittori entra in Spitch a fine 2017 in qualità di global development director, con l’incarico di supportare i team locali nelle aree marketing, business development, commerciale, acquisizione e relazione clienti, nonché sviluppo e personalizzazione del prodotto.

Laureato in Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza di Roma, con una tesi sperimentale in Germania, Vittori inizia la propria carriera professionale in Ericsson, dividendosi tra Italia, Svizzera e Svezia. In seguito, si appassiona e specializza nel settore delle tecnologie vocali, lavorando prima per Loquendo, società leader italiana, come responsabile vendita North & Latin America, e proseguendo come Strategic Global Alliance Manager in Nuance, in seguito all’acquisizione di Loquendo da parte di quest’ultima nel 2011. Si unisce poi a Verbio, per cui cura l’apertura del mercato in Centro America ed il consolidamento della presenza negli Usa.

“Aggiungere alla mia responsabilità internazionale la guida di Spitch in Italia è per me motivo di orgoglio personale e professionale. So di poter contare su un team competente e affiatato, e su un mercato ricco di potenzialità al quale vogliamo offrire le nostre soluzioni più avanzate e accurate – ha commentato Piergiorgio Vittori –. Il futuro di AI e machine learning, e la loro applicazione nelle tecnologie vocali, è in continua evoluzione: anche per questo, lavorare per una realtà come Spitch si rivela ogni giorno una stimolante avventura”.

“Piergiorgio ha dimostrato una forte propensione allo sviluppo del business e una leadership in linea con i valori di Spitch – ha sottolineato Alexey Popov, ceo di Spitch -. La filiale italiana trarrà ancor più beneficio dalla sua esperienza, conoscenza del mercato e visione strategica”.

