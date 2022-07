Silvio Giannusa, responsabile cessione del quinto di Affida: “La crescita del comparto e le nuove prospettive di sviluppo con l’ingresso di Cloud Care”

Silvio Giannusa ripercorre la storia del comparto della cessione del quinto in Affida, del quale è responsabile, e indica il percorso di crescita che prenderà il via a seguito del closing con Cloud Care.

“Eravamo agenti in attività finanziaria. Nel 2019 abbiamo deciso di intraprendere la strada della mediazione creditizia, che non conoscevamo. Siamo partiti operativamente nel 2020 con un gruppo di 50 persone e nel primo anno di attività abbiamo erogato 36 milioni di euro in cessioni del quinto. Oggi siamo cresciuti e abbiamo messo tutti i collaboratori nelle condizioni di lavorare circa 5/6 pratiche ogni mese. È un numero che si può raddoppiare”, ha raccontato Giannusa a margine della convention 2022 “Affida stargate”, tenutasi lo scorso 15 luglio a Lucca.

Non solo. Secondo Giannusa, l’ingresso di Cloud Care nel capitale della società di mediazione creditizia permetterà all’azienda di incrementare ulteriormente i propri numeri, anche grazie alla strategia di reclutamento di piccoli agenti accanto a gruppi più importanti recentemente avviata.

Maggiori particolari nella nostra intervista…