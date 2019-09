Stefano Dell’Orto nominato amministratore delegato di Deloitte & Touche

Stefano Dell’Orto è il nuovo amministratore delegato di Deloitte & Touche s.p.a., la società di revisione e organizzazione contabile appartenente al network di Deloitte in Italia. Stefano succede a Fabio Pompei, che ha recentemente assunto l’incarico di ceo Deloitte Italia.

Cinquantasei anni, Dell’Orto è membro del Comitato Esecutivo di Deloitte Central Mediterranean e dell’Executive Team Audit & Assurance del North South Europe ed è stato Practice Director e Risk Leader dal 2011 per le aree Audit & Assurance. Negli anni ha maturato esperienze rilevanti nell’auditing e nei servizi di consulenza per grandi multinazionali in ambito farmaceutico, produzione industriale e media.

Dell’Orto è inoltre stato professore a contratto presso l’Università Cattolica di Milano in materie concernenti l’attività di revisione.

“Accolgo questo nuovo incarico con grande entusiasmo, raccogliendo il testimone di una realtà in forte sviluppo, grazie ai circa 1.800 professionisti attivi in 18 città – ha dichiarato Dell’Orto -. Si tratta per me di una grande sfida professionale in un settore, come quello dell’Audit & Assurance, in continua evoluzione”.