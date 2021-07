Stefano Grassi, presidente Affida: “Il lavoro del mediatore non è fatto solo di numeri ma anche e soprattutto di rapporti e legami con le persone”

“Credo che ogni tanto sia utile ricordare, anche a sé stessi, che non è importante solo quello che facciamo, ma anche come lo facciamo. Per questo abbiamo voluto dedicare una parte del nostro meeting aziendale a una riflessione sul modo di intendere e di fare il nostro lavoro, che è quello degli intermediari del credito. Un’attività che portiamo avanti confrontandoci quotidianamente con numeri e denaro, è vero, ma soprattutto grazie alle relazioni personali che siamo riusciti a instaurare con i nostri numerosi interlocutori: i clienti, le banche, gli agenti immobiliari, i colleghi e tutti gli altri soggetti con cui siamo chiamati a interagire. Vista sotto questa luce, la nostra professione assume certamente delle tinte meno ‘tecniche’ e più romantiche. E infatti quella che abbiamo abbracciato è un’idea di marketing ‘gentile’, più friendly e meno aggressivo”. Stefano Grassi, presidente di Affida, illustra a SimplyBiz i numeri, le idee e le novità emersi nel corso dell’incontro che la società ha organizzato nei giorni scorsi a Lucca, in una suggestiva location, con 100 agenti in presenza, nel massimo rispetto delle normative anti-covid, e oltre 200 in diretta streaming.

Quelli passati sono stati mesi complicati per l’economia, sia a livello globale che di Paese. Come è andato il primo semestre dell’anno?

Prima di rispondere consentitemi di rivolgere un particolare ringraziamento a Che Banca!, che ha partecipato al nostro incontro e che ha reso possibile la realizzazione di un bel momento di coinvolgimento per tutta la rete. In rappresentanza dell’istituto erano presenti il direttore lending, Stefano Frasca, la responsabile gestione e sviluppo partnership mutui, Simona Antonangeli. C’erano inoltre Paolo Trillini e Raffele Napolitano a rappresentare gli area manager reti terze. Veniamo ora alla vostra domanda. I numeri certamente sono buoni: rispetto al 2020 i mutui sono cresciuti del 100 per cento, le polizze del 30, le cessioni del quinto di quasi il 30 mentre sui prestiti personali siamo in linea. Siamo decisamente soddisfatti, soprattutto per il raddoppio dei mutui e anche per quanto riguarda la cqs, sulla quale abbiamo investito molto, anche nella direzione della lead generation. Anche sul fronte assicurativo c’è un certo fermento: abbiamo lanciato un contest che garantirà incrementi provvigionali importanti agli agenti che raggiungeranno determinati risultati.

Come sta andando ZetaRent, la società di noleggio a lungo termine?

Non possiamo che essere contenti. Il secondo bilancio si chiuderà con un utile intorno ai 100.000 euro, che per un’azienda nata da poco è un grande risultato.

A proposito di realtà giovani, durante il meeting avete presentato una nuova società del gruppo, Aggiudicare. Di cosa si tratta?

È un progetto pensato appositamente per fornire assistenza ai clienti che vogliono comprare casa all’asta o attraverso operazioni di saldo e stralcio. Aggiudicare è attiva da un anno con un’area test in alcune regioni. I risultati ottenuti fino ad oggi sono interessanti e a settembre il progetto prenderà il via in tutta la Penisola, con la possibilità di aprire dei point da parte di professionisti e agenti immobiliari. Il modello che abbiamo pensato prevede una rete diretta e dei point esterni. Abbiamo già ricevuto richieste di apertura in Sicilia, a Milano e a Rimini.

Su quali altri progetti siete al lavoro?

Stiamo investendo risorse e impegno per incrementare l’interazione tra Affida e il portale immobiliare Vivoqui. Durante l’incontro dei giorni scorsi abbiamo inoltre annunciato la stipula di una nuova convenzione con una banca piccola ma di nicchia, molto interessante. Ancora, abbiamo rinnovato la polizza covid a carico dell’azienda per la tutta la nostra rete e per tutti i dipendenti. Come da nostra abitudine siamo costantemente al lavoro su più fronti per fare meglio e di più. Quello che mi preme sottolineare, però, è che questo meeting è stata anche un’occasione per fermarsi un momento tutti insieme, rallentare il respiro e prendersi del tempo per riflettere sulle cose fatte, quelle da fare e il modo di farle. Come ho detto all’inizio, non conta solo il quanto ma anche il come si lavora. Il covid ha portato molti problemi ma ci ha offerto l’opportunità di ripensare il modo in cui ci relazioniamo agli altri e di riflettere su quanto queste relazioni siano importanti, sia a livello professionale che personale. Buona parte di quello che facciamo dipende proprio dai legami che riusciamo a instaurare con gli altri. Anche per questo all’inizio del meeting c’è stato un saluto iniziale importante, un messaggio video del giocatore della nazionale di calcio Matteo Pessina, che fa il suo lavoro in modo sempre umile e gentile, pur essendo un campione. Nel pomeriggio ha intrattenuto tutta l’azienda, in collegamento streaming, un altro ospite famoso, il comico Giovanni Vernia, che, dopo essersi affermato qualche anno fa a Zelig ora spazia dal teatro, alla tv, alla radio dove conduce ogni giorno un suo programma su Rds. Vernia, che è un mio amico, prima di essere un comico è un ingegnere laureato con 110 e lode ed è stato per molti anni country manager di una multinazionale americana. Durante il suo intervento ci ha spiegato come l’ironia, il prendersi un po’ meno sul serio, siano fondamentali per fare gruppo e per gestire le relazioni con le altre persone, soprattutto quelle importanti.