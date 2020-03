Studio N26: donne sempre più consapevoli e organizzate nella gestione delle proprie finanze

Le donne sono sempre più consapevoli e organizzate nella gestione delle proprie finanze. È questa la principale evidenza che emerge da uno studio condotto dalla mobile bank N26.

Secondo l’analisi le donne risultano essere più organizzate rispetto agli uomini sul fronte del risparmio, con l’81% delle intervistate che afferma di aver pianificato i propri obiettivi finanziari annuali e l’84% di esse che è riuscita a raggiungerli grazie ad un efficace controllo delle spese (87%) e rivedendo il proprio stile di vita per andare eventualmente incontro a un budget minore del previsto (36%). E se il 16% delle intervistate ammette di aver avuto qualche problema nel coprire sempre tutte le spese giornaliere, il 13% (contro il 15% degli uomini) riconosce anche di aver forse speso troppo per alcuni “extra” come taxi, ristoranti, serate, viaggi e shopping.

Parlando di acquisti si scopre che le donne preferiscono ancora recarsi in negozio nel 70% dei casi, contro una percentuale maschile al 60%. Arrivato poi il momento di pagare, il 66% opta per soluzioni digitali (carta, mobile, dispositivi wearable ecc.) e, quando lo shopping arriva direttamente a casa, solo il 14% preferisce pagare in contanti alla consegna. Tendenze confermate anche dal crescente numero di Italiane che si affidano a banche e forme di pagamento digitali, nel 2019 infatti la base clienti femminile di N26 è crescita del 142%.

Anche sul fronte degli investimenti sembra che le donne se la cavino meglio: il 97% di esse pensa di aver investito in modo smart nel corso dell’ultimo anno e solo il 3% dichiara di aver perso dei risparmi a causa di cattivi investimenti (contro, rispettivamente, il 92% e l’8% degli uomini).