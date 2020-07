Su Casa.it arrivano gli Alert Real Time

Casa.it rende disponibile da oggi una nuova funzionalità che consente agli utenti di ricevere le notifiche in tempo reale per i nuovi annunci pubblicati sul portale e che corrispondono ai criteri delle loro ricerche. Gli Alert Real Time saranno inviati sia tramite e-mail sia via push notification sull’app di Casa.it. In questo modo le persone potranno intercettare immediatamente l’annuncio giusto per loro e contattare l’inserzionista prima di tutti.

“Abbiamo deciso di sviluppare questa nuova funzionalità perché sappiamo che a volte trovare la casa giusta è anche questione di attimi – ha spiegato Luca Rossetto, ceo di Casa.it -. Con una vita sempre più frenetica e impegnati in mille attività tra casa, lavoro e famiglia, si rischia di non avere molto tempo per le cose importanti, come la ricerca della casa giusta. Con questa novità, le persone alla ricerca di una casa non dovranno preoccuparsi di perdere nuove occasioni. Saremo noi a informarle in tempo reale di ogni nuova opportunità. Questa innovazione tecnologica si aggiunge alle tante novità introdotte su Casa.it recentemente come il Lifestyle Centric Search e PrimaVisita, che ci differenziano sul mercato in modo forte e che stanno rivoluzionando il modo di cercare e proporre casa”.

Come funzionano gli Alert Real Time. Gli utenti di Casa.it possono decidere con la massima flessibilità di ricevere gli Alert Real Time sia via e-mail sia via app, oppure solo attraverso uno dei due canali. Le notifiche in tempo reale si aggiungono al riepilogo quotidiano dei nuovi annunci, che è già possibile ricevere via e-mail su Casa.it.