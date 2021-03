Subito e Tecnocasa: al via partnership nell’immobiliare

Offrire un servizio migliorato, nei contenuti e nella consulenza, di beni immobili sul territorio italiano. È l’obiettivo della partnership siglata tra Subito, piattaforma con oltre 13 milioni di utenti unici mensili e oltre 6 milioni di annunci live ogni giorno, e Tecnomedia srl, società di servizi del gruppo Tecnocasa, franchising immobiliare con oltre 3.400 agenzie sul territorio.

Grazie a questa collaborazione, le agenzie Tecnocasa e Tecnorete potranno promuovere i propri immobili sulla piattaforma Subito, attraverso una vetrina dedicata; mentre l’offerta immobiliare di Subito si arricchisce di 85.000 annunci messi a disposizione degli oltre 400.000 visitatori che ogni giorno cercano la loro prossima casa sul portale.

Contenuti scelti e garantiti che, insieme al ventaglio di servizi che Tecnomedia offre alle agenzie grazie all’Advmediapack, rappresentano “una proposta di assoluto valore in un contesto complesso come quello attuale, resi disponibili e fruibili ovunque grazie alle potenzialità del digitale messe a disposizione da Subito Immobili”, si legge in un comunicato stampa congiunto.

“Siamo orgogliosi di questa partnership con il gruppo Tecnocasa: un accordo importante per noi e che amplia la nostra offerta di immobili, in affitto e in vendita, su tutto il territorio italiano – commenta Claudio Campagnoli, commercial director di Subito –. Subito Immobili conta mediamente 400.000 utenti giornalieri, che nel 2020 hanno effettuato oltre 340 milioni di ricerche. Il nostro impegno costante nei loro confronti è offrire un contenuto sempre più ampio, rilevante e di qualità. Questa nuova sinergia si inserisce perfettamente nella nostra strategia di focalizzazione sulle verticalità Immobili, iniziata a fine 2019”.

“Il gruppo Tecnocasa è sempre alla costante ricerca di elementi differenzianti, di strumenti pratici che si rivelino utili ed efficaci per la nostra rete – afferma Alessandro Caglieris, amministratore delegato di Tecnomedia Srl -. La generazione di valore per le agenzie affiliate passa anche dalla sensibilizzazione verso l’utilizzo di strumenti digitali all’avanguardia. Oggi con la partnership siglata con Subito possiamo confermare che il nostro Advmediapack si è arricchito di un canale importante che rende il pacchetto pubblicitario sempre più attrattivo per le nostre agenzie, dando uno strumento in più al cliente per trovare tutte le offerte immobiliari del gruppo”.