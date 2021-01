Superbonus 110%, accordo Banca Mps – Federesco per riqualificare patrimonio edilizio

Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca Mps) e Federesco (Federazione nazionale delle esco, energy service company, che riunisce, tutela e supporta nel promuovere l’efficienza e il risparmio energetico) hanno siglato un accordo volto a fornire un supporto concreto agli associati, in termini di accesso al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi previsti dal Decreto Rilancio, nell’ottica di contribuire al processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano.

Il pacchetto di misure predisposto dalla banca include, a condizioni particolarmente competitive, una apertura di credito della durata massima di 18 mesi. Il finanziamento potrà essere erogato a fronte dell’impegno alla cessione del credito di imposta che potrà maturare per effetto delle opere realizzate, e dell’apertura di un conto corrente, esente da spese, intestato all’ associato.

Banca Monte dei Paschi di Siena offre inoltre agli associati Federesco una soluzione per l’acquisto dei crediti fiscali, attraverso la quale il cliente, che abbia maturato un credito d’imposta ai sensi della normativa vigente, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla banca il credito, ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata a un prezzo di acquisto concordato. La piena valorizzazione delle opportunità riconducibili all’accordo verrà perseguita attraverso una sistematica interazione nei diversi territori, anche in funzione di specifiche esigenze riferibili alle singole aree.

“L’obiettivo di questo accordo è di offrire ai nostri associati un sostegno finanziario per l’avvio di iniziative volte alla rigenerazione urbana sfruttando le enormi potenzialità degli incentivi previsti dal Decreto Rilancio e dall’Eco-Sisma Bonus – dichiara Claudio Ferrari, presidente di Federesco -. Federesco, grazie al progetto Federesco Condominium nato per favorire l’efficienza energetica, l’ammodernamento tecnologico e la messa in sicurezza del parco immobiliare nazionale, arricchisce la propria proposta stringendo, in un momento così difficile e complesso, un accordo di partnership con la Banca Monte dei Paschi di Siena da sempre vicina al mondo delle imprese.”

“Attraverso questo nuovo accordo la banca mira a fornire agli associati Federesco soluzioni concrete ed efficaci per favorire l’accesso alle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio – afferma Fabiano Fossali, responsabile direzione mercati e prodotti di Banca Mps – nonché un sostegno reale alle piccole e medie imprese italiane, principali componenti del nostro tessuto economico, concorrendo a creare le condizioni per una loro ripresa. L’accordo è perfettamente coerente con la massima attenzione che la Banca riserva da sempre allo sviluppo della sostenibilità ambientale e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare”.