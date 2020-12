Superbonus 110%, Bcc Milano: webinar gratuito giovedì 17 novembre 2020

Si terrà giovedì 17 dicembre alle ore 18 il webinar gratuito in videoconferenza Zoom di Bcc Milano per spiegare in modo chiaro e completo la grande novità del Decreto Rilancio 2020, il Superbonus 110%. La tematica è complessa e per questo gli specialisti della banca spiegheranno in modo chiaro e completo le opportunità che Bcc Milano offre per ristrutturare casa senza alcun esborso monetario.

Cosa prevede il Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio prevede la nuova detrazione del 110% per gli interventi che consentano l’efficientamento degli immobili migliorando la classe energetica e la riduzione del rischio sismico: si propone, quindi, come una spinta all’edilizia e un incentivo per riqualificare le abitazioni, che siano condomini o villette. Per ottenere le detrazioni, i lavori devono garantire l’aumento dell’efficienza energetica dell’immobile di due classi oppure il raggiungimento della classe più alta.

Il servizio della Banca di credito cooperativo di Milano

La Banca di credito cooperativo di Milano ha la possibilità di acquistare il credito d’imposta di chi realizza lavori edilizi che rientrano nel Superbonus e questo è un importante strumento per supportare i propri clienti, privati e imprese, soprattutto in un momento complicato come quello attuale. In concreto, la banca renderebbe subito disponibile il capitale necessario al pagamento delle opere edilizie, permettendo ai clienti di effettuare i lavori senza alcun esborso monetario.

Per fare questo il gruppo bancario cooperativo Iccrea, di cui fa parte Bcc Milano, ha stipulato una convenzione con un partner tecnico qualificato: Aatech, una start-up innovativa specializzata nella progettazione e sviluppo tecnologico di piattaforme e servizi di open banking, che nasce dall’esperienza di oltre dieci anni del team nel mondo bancario nazionale e nell’industria del fintech. Aatech supporterà i clienti di Bcc Milano attraverso un service dedicato per l’elaborazione delle pratiche e l’assistenza già dalla fase iniziale di progettazione e realizzazione, accompagnando i clienti per ottenere la corretta formulazione del credito d’imposta.

“Quella proposta dal Superbonus è una grande opportunità per i clienti della Banca – dichiara Giuseppe Maino, presidente di Bcc Milano -. La nostra forza è il profondo legame che abbiamo con le famiglie e le imprese del territorio e questo è fondamentale per il rapporto di fiducia e vicinanza che richiede un’operazione complessa ma ricca di vantaggi come la cessione del credito. Siamo convinti che sia una grande occasione di rilancio dell’edilizia e di miglioramento delle nostre città, per un futuro più sostenibile”.