Superbonus 110%, nasce Edilbonus.tech. C’è anche una fintech nella rete di imprese

Il settore dell’edilizia è, da qualche anno, uno dei settori economici maggiormente in crisi e l’emergenza covid-19 ha contribuito ad un ulteriore crollo di questo comparto. Il Governo ha cercato di rimettere in moto il settore delle costruzioni varando il Decreto Rilancio ed è in questo contesto che nasce Edilbonus.tech, una rete d’imprese per supportare il settore e agevolare e semplificare tutti i processi di accesso al credito Superbonus 110%.

Edilbonus.tech si avvale delle competenze di esponenti qualificati: Finanza.tech, fintech company che si occupa di consulenza finanziaria, permettendo alle aziende di dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti in modo tempestivo, semplice e flessibile, e di Atena, società di ingegneria che si occupa dell’asseverazione dei cantieri al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio.

Nato per agevolare gli interventi di potenziamento del rendimento energetico degli edifici e il miglioramento delle prestazioni antisismiche, il Superbonus 110% permette alle imprese edili di avere un flusso di lavoro maggiorato e continuo. Una detrazione superiore al 100% sui lavori di ristrutturazione è una novità assoluta in Italia e ha lo scopo di rilanciare un settore chiave dell’economia nazionale.

Accedere al superbonus è, tuttavia, tutt’altro che semplice: sono numerosi i passaggi burocratici e stringenti le condizioni di accesso. Per ottenerlo è necessario rivolgersi a diverse professionalità: periti e ingegneri impiantisti o esperti in analisi energetica, esperti di verifiche urbanistiche e di pratiche edilizie che devono assumersi la responsabilità di progetti e asseverazioni.

È proprio con l’obiettivo, dunque, di semplificare i processi e di agevolare gli attori coinvolti che nasce la rete d’impresa Edilbonus.tech che ha tra i suoi intenti quello di essere un punto di riferimento per i soggetti del settore, fornendo una consulenza completa sull’accesso al Superbonus 110%. La rete coinvolge infatti architetti, ingegneri, avvocati e fiscalisti che rappresentano figure fondamentali per il corretto sviluppo di tutti i passaggi necessari per accedere al credito.

In questo frangente si inseriscono le competenze innovative di Finanza.tech, che offre i suoi servizi finanziari all’interno della rete, lavorando sulla negoziazione dei crediti ceduti, ottenendo condizioni di liquidazione del credito trasparenti e convenienti e rendendo possibile la creazione di prodotti ad hoc con soluzioni di finanza per le imprese e i general contractor.

La rete di imprese offre così un servizio completo, dalla progettazione dei lavori fino alla liquidazione del credito a costi e condizioni molto competitive, e si propone come referente autorevole ed unico per accompagnarli lungo tutto il percorso, fornendo assistenza e consulenza nelle fasi tecniche, fiscali, finanziarie e burocratiche.

Edilbonus.tech ha lo scopo di promuovere e massimizzare le opportunità di questo contesto, offre una consulenza personalizzata e soluzioni ad hoc adeguate al tipo di intervento e al soggetto a cui si rivolgono e fornisce continui aggiornamenti sulle novità, le direttive ed altre integrazioni relative alle norme e alle procedure. I professionisti coinvolti possono trovare in Edilbonus.tech un momento di confronto e di incontro tra esperienze che può essere foriero di nuove collaborazioni lavorative.