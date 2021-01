Superbonus 110%: online il forum di Rete Irene, strumento di confronto per i professionisti del settore

È online da un mese e ha già raggiunto 200 iscritti il Forum sul Superbonus 110% lanciato da Rete Irene (Rete di imprese per la riqualificazione energetica degli edifici). Il forum vuole essere uno strumento gratuito dedicato ai professionisti del settore della riqualificazione energetica, in grado di fungere da concreta fonte di informazione e ispirazione per tutti coloro che vorranno dare risposta a quesiti sul tema, raccogliendo informazioni utili per la loro professione.

La piattaforma digitale è in costante aggiornamento e alimentata dai quesiti posti da tutti i professionisti che vi hanno aderito. Un’occasione per confrontarsi sulle questioni più spinose della normativa, condividere le esperienze dirette maturate sui cantieri e metterle a fattor comune quale occasione per migliorare la qualità dei lavori.

Al Forum sul Superbonus 110% è possibile accedere gratuitamente previa registrazione. I professionisti che si registreranno avranno inizialmente accesso in qualità di spettatori, potranno quindi assistere alle discussioni e prendere visione di tutti i temi trattati. Per intervenire nel forum in veste di “parte attiva” occorrerà aver partecipato ad almeno un seminario formativo di Rete Irene oppure essere iscritti alla sezione Irene Club.

In ogni caso tutti coloro che al momento dell’iscrizione al forum non avranno alle spalle un legame con Rete Irene, potranno richiedere la modalità di accesso “attiva” come upgrade della propria iscrizione, con quindi la possibilità di porre domande, inviando un’email all’indirizzo: [email protected]

Per iscriversi gratuitamente al forum basterà compilare il modulo presente a questo link https://forum.reteirene.it/bbpress-login-register/

Il forum sul Superbonus 110% è un’idea nata da Rete Irene, che da sempre ha posto tra i suoi principi fondanti l’attenzione a mantenere un costruttivo rapporto di collaborazione con i professionisti del settore, al fine di alimentare un confronto professionale volto alla crescita di competenze condivise in un mercato che non solo richiede, ma esige, sempre più conoscenze specifiche.