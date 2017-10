Sviluppo Artigiano: garanzia erogate in crescita del 6% nel I semestre 2016

di

Nel corso del primo semestre 2016 le garanzie erogate da Sviluppo Artigiano, il confidi vigilato Banca d’Italia della Cna del Veneto, operante anche in Lombardia e Friuli Venezia Giulia, sono cresciute del 6%.

Rispetto ai 320 milioni garantiti in tutto il 2015, a giugno dell’anno scorso è stata raggiunta la quota 175 milioni.

”Le piccole imprese dimostrano di non aver ancora fiducia nella ripresa e sostanzialmente che la ripresa è fragile – ha sottolineato Mario Borin, presidente del consorzio di garanzia dei fidi della Cna Veneta, che conta 28.000 soci ed opera con 15 sportelli provinciali -. I dati del 2016, però, non ci inducono a cantar vittoria. Le piccole aziende utilizzano la maggior parte del credito cui riescono ad accedere per sopravvivere. L’85% dei prestiti che garantiamo viene chiesto per esigenze di liquidità, non per investire e crescere, sintomo che non si fidano del quadro economico globale. Ma ancor peggio, le piccole e microimprese sono sempre meno servite dalle banche che privilegiano le grandi”.

