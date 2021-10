Swift: 100 banche aderiscono a Swift Go per pagamenti di pmi econsumatori

Cento banche in tutto il mondo hanno aderito a Swift Go, servizio che consente a pmi e consumatori di inviare pagamenti internazionali di basso importo in modo veloce, tracciabile, altamente sicuro e a prezzi competitivi direttamente dai loro conti bancari. Lo ha annunciato oggi Swift, la società che ha lanciato il servizio a luglio.

“Swift Go è stato accolto con entusiasmo dagli istituti bancari e dai loro clienti fin dal suo lancio, in quanto ha rivoluzionato il modo in cui le pmi e i consumatori effettuano pagamenti internazionali attraverso il sistema bancario – ha dichiarato il chief product officer Stephen Gilderdale -. Integrato nei diversi canali delle banche aderenti, il servizio garantisce una user experience di primo livello che assicura velocità, tracciabilità e prezzi competitivi. I benefici portati fanno sì che la domanda di adesione al servizio sia alta, e continueremo a lavorare con la nostra comunità per estendere Swift Go, mentre continuiamo la progressiva implementazione della nostra strategia”.

“In Deutsche Bank siamo consapevoli del fatto che le piccole imprese e i consumatori apprezzano la trasparenza, la velocità e la sicurezza quando effettuano pagamenti internazionali. Questo è il motivo per cui siamo entusiasti di aver già attivato Swift Go e, quindi, di offrire ai nostri clienti un servizio su misura che migliora radicalmente il modo in cui effettuano transazioni internazionali di basso importo”, ha aggiunto Marc Recker, global head of product, institutional cash management di Deutsche Bank.

Il servizio punta a favorire transazioni istantanee e senza attriti attraverso la sua rete che collega oltre 11 mila istituti e 4 miliardi di conti in 200 Paesi. Inoltre, può contribuire ad apportare cambiamenti e miglioramenti nel settore sia favorendo una maggiore inclusione finanziaria, sia sostenendo le pmi nei mercati emergenti e i singoli privati che inviano rimesse a livello internazionale.

“Il servizio Swift Go si basa sull’infrastruttura Swift gpi ,che ha già rivoluzionato la velocità e la trasparenza dei pagamenti di alto importo, e punta a rafforzare ulteriormente la capacità delle banche di servire i loro clienti nei segmenti in forte crescita dei pagamenti delle piccole imprese e dei consumatori. I pagamenti inviati tramite Swift Go sono veloci – i più rapidi vengono completati in pochi istanti – sicuri e tracciabili, con completa trasparenza sulle commissioni”, precisa un comunicato della società.