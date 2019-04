Swiss Life Llobal Solutions lancia una polizza variable universal life per il mercato italiano

Swiss Life Global Solutions annuncia il lancio di Swiss Life Generations, una polizza assicurativa di tipo Variable Universal Life, che completa ulteriormente la gamma di soluzioni per clientela high net worth residente in Italia.

Swiss Life Generations è una polizza a vita intera che prevede la corresponsione di una prestazione in caso di decesso ai beneficiari, particolarmente elevata, nella maggior parte dei casi pari a circa tre volte il premio assicurativo. La polizza offre la possibilità di proteggere il patrimonio familiare in favore delle generazioni future e, allo stesso tempo, di generare liquidità per soddisfare le esigenze di trasferimento patrimoniale e/o di perequazione successoria.

“Con il lancio di Swiss Life Generations confermiamo il nostro impegno verso la clientela italiana, alla quale garantiamo una valida soluzione per proteggere il proprio patrimonio e generare liquidità aggiuntiva – ha spiegato Alessandro Tulli, amministratore delegato di Swiss Life (Liechtenstein) Ag -. Nel prossimo decennio un numero elevato di famiglie si troverà a dover affrontare la pianificazione successoria, sia delle proprie aziende che di altre componenti patrimoniali: noi ci impegniamo ad offrire loro soluzioni su misura per affrontare questo passaggio cruciale”.