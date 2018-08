Banche: al via Tfi, la Task force fintech innovation di Abi Lab

di

Il laboratorio tecnologico dell’Associazione bancaria italiana, Abi Lab, lancia Tfi, la Task force fintech innovation.

Gli obiettivi della task force sono: identificare e promuovere azioni che possano accelerare l’innovazione tecnologica nel settore finanziario; costituire e abilitare un forum di confronto con tutti gli attori dell’ecosistema bancario e fintech; approfondire con un osservatorio dedicato tutte le principali innovazioni fintech italiane e internazionali.

L’Osservatorio è uno spazio di ricerca, analisi e confronto tra banche al fine di condividere esperienze e best practice.

Il legame tra banche e fintech è ormai solido. In Italia più di 6 banche su 10 lavorano in una logica di partnership con aziende fintech.

Le prospettive sono peraltro sempre più europee. È quindi necessario sviluppare specifiche azioni in ambito italiano che promuovano l’innovazione in modo sinergico a quanto viene definito in Europa. Nel nuovo quadro normativo, occorre ridurre il rischio di incorrere in arbitraggi normativi tra nazioni, senza però generare inutili e controproducenti restrizioni all’innovazione. Nelle banche è forte l’attenzione al ruolo delle funzioni di compliance per garantire l’aderenza di tutte le innovazioni generate dall’organizzazione rispetto al quadro normativo vigente.

Per consentire un’accelerazione dell’innovazione in banca è importante un dialogo efficace tra banca, fintech e Autorità competenti. Ne nascerebbero opportunità di semplificazione e aggiornamento del quadro normativo in linea con il dinamismo del mercato.

La tecnologia è chiamata a rispondere con sempre maggiore efficacia ai principi di solidità e sicurezza, dotandosi di modalità operative e processi di governo che permettano di tutelare e valorizzare i propri asset distintivi, come il patrimonio di dati e informazioni, tenendo anche in considerazione l’evoluzione del contesto normativo, la costante pressione sugli aspetti economici, le opportunità di razionalizzazione ed efficientamento introdotte dalle nuove tecnologie.

La spesa in Information and Communications Technology (Ict) per il settore bancario ha raggiunto i 4,75 miliardi di euro.

Dall’ultima indagine di Abi Lab sulle priorità di investimento, il budget Ict per il 2018 è in aumento, rispetto allo scorso anno, per circa il 60% delle realtà intervistate, mentre nel 27% dei casi si mantiene costante.

Banche: al via Tfi, la Task force fintech innovation di Abi Lab ultima modifica: da