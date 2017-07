Tassa Airbnb, Fiaip: “Bene l’interrogazione di Boccadutri (PD). Ora servono risposte dal governo”

di

A seguito dell’intervento del presidente della commissione Bilancio della Camera dei Deputati Francesco Boccia e agli interventi sulla stampa e sui media della Fiaip, è approdata a Montecitorio un’interrogazione a firma di Sergio Boccadutri (Pd) relativa all’attuazione dell’Art. 4 del decreto legge n. 50/2017 sul nuovo regime fiscale per gli affitti brevi e gli obblighi di sostituto d’imposta previsti per gli intermediari immobiliari.

“Riteniamo importante – ha dichiarato Paolo Righi, presidente Nazionale della Fiaip – l’interrogazione presentata da Sergio Boccadutri, esponente del Pd e responsabile dell’area innovazione, attento da parecchi anni ai temi delle nuove tecnologie, che intende sollecitare i tre ministeri Mef, Mise e Mibact a promuovere un tavolo di confronto con tutte le categorie interessate dal provvedimento, sospendendo al contempo le sanzioni per gli operatori, al fine di consentire un graduale adeguamento agli adempimenti previsti per gli agenti ed i portali immobiliari”.

Prendere atto dell’impossibilità per la nostra categoria degli agenti immobiliari di adempiere, in così poco tempo, alle previsioni normative è un fatto ormai chiaro a tutti. Ci sembra un atto dovuto, da parte della politica, chiedere al Governo se non ritenga opportuno assumere l’iniziativa di sospendere l’applicabilità delle sanzioni per un tempo congruo, tale da permettere a tutti gli operatori, comprese le piattaforme web, di adeguarsi alle normativa.

“ Auspichiamo – ha dichiarato Paolo Righi, presidente nazionale Fiaip – una soluzione condivisa da tutti gli intermediari immobiliari interessati, che porti a una ‘collaborazione costruttiva’ tra il governo e tutti i professionisti e le imprese che operano nel Real Estate”.

