Valter Giammaria, presidente Tecnoborsa: “Con la nuova webapp gratuita, valutazioni immobiliari dettagliate sul territorio di Roma Capitale”

A Roma gli agenti immobiliari hanno ora uno strumento in più a supporto delle loro valutazioni immobiliari. È “Quotazione Immobiliare 4.0”, la webapp lanciata a fine giugno dalla Borsa Immobiliare di Roma – Tecnoborsa con il contributo della Camera di Commercio di Roma. Uno strumento che fornisce gratuitamente valutazioni affidabili, studiate per microaree, anche all’interno di una stessa via, che si possono salvare, stampare o inviare ai clienti. Ne abbiamo parlato con Valter Giammaria, presidente di Tecnoborsa, che ci ha illustrato gli elementi di novità del nuovo servizio di cui possono beneficiare, anche in provincia, tutti gli agenti immobiliari in possesso dei requisiti previsti dalla Legge di riferimento n. 39/89 e successivo decreto di attuazione D.M. n. 452/90.

“Il servizio è attualmente applicabile alle compravendite del settore residenziale e successivamente verrà senz’altro ampliato alle altre tipologie di transazioni, sempre nell’ambito della Città metropolitana di Roma Capitale – spiega Giammaria – e consente di consultare la webapp da smartphone, tablet o pc, elaborando le quotazioni ordinarie del Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Roma che riguardano la Città metropolitana di Roma Capitale. Le quotazioni sono raccolte in macro aree costituenti rioni, suburbi, quartieri, zone e comuni della Capitale, per le varie tipologie immobiliari e sono espresse in euro/mq”.

Qual è l’obiettivo dell’iniziativa?

“La webapp è stata realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Roma e mira a usare dati certificati per aumentare la percezione della professionalità degli agenti immobiliari; in particolare, vuole far sì che i clienti sentano di trovarsi di fronte a un professionista altamente qualificato. Auspichiamo pertanto che questo strumento venga utilizzato da tutti gli operatori e che loro stessi vogliano contribuire con i propri consigli a migliorare il servizio”.

Come funziona nello specifico?

L’uso della webapp è molto semplice: basta puntare sul toponimo d’interesse per verificarne il valore immobiliare e il sistema, attraverso un algoritmo, traccia sull’intero territorio di Roma Capitale un reticolo virtuale e inserisce il valore delle micro aree nelle quali si trovano le singole unità, considerando per ciascuna di esse una superficie di circa 4 ettari.

Spostandosi in una stessa via, attraverso la posizione dello smartphone o digitando l’indirizzo, i valori immobiliari possono dunque cambiare in relazione alle celle che attraversano il toponimo d’interesse. Questo perché il costo delle abitazioni è influenzato dal mutare del contesto delle zone, che possono essere di maggiore o minor pregio.

Qual è il ruolo dell’agente immobiliare con la nuova applicazione?

Una volta ottenuta la quotazione della microarea entra in gioco la professionalità dell’agente immobiliare che, grazie alla sua competenza ed esperienza, potrà applicare alcuni coefficienti incrementativi e/o decrementativi riferiti all’unità immobiliare. Infine, inserendo la superficie commerciale, la webapp restituirà il più probabile valore di mercato dell’immobile, offrendo anche la possibilità di stampare, inviare o salvare il relativo report.

Qual è il vantaggio per l’agente immobiliare?

“Quotazione Immobiliare 4.0” è immediata e affidabile, data la fonte ufficiale e istituzionale da cui provengono le quotazioni che se ne ricavano, ed è tecnicamente dettagliatissima. In pochi passaggi, e naturalmente con la competenza del professionista nell’applicare i coefficienti giusti, consente di effettuare una stima immobiliare e di rilasciare al cliente un documento in formato pdf.