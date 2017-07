Tecnocasa, nel 2016 utile netto in crescita del 17,7%

di

Venerdì 30 giugno si è tenuta l’assemblea degli azionisti della Tecnocasa Holding s.p.a., che ha approvato il bilancio al 31.12.2016.

“Il Gruppo Tecnocasa – ha dichiarato Anna Pasquali, consigliere delegato Tecnocasa Holding s.p.a. – che tramite le proprie partecipate opera nell’ambito del franchising immobiliare, della consulenza e mediazione creditizia, del trading e consulenza immobiliare, nonché del settore finanziario ed assicurativo, ha conseguito un utile netto consolidato di 13.531 migliaia di euro a fronte di un valore della produzione pari a 125.029 migliaia di euro, con un incremento rispettivamente del 17,7% e del 22,36% confronto all’esercizio precedente”.

In sintesi i dati più significativi, in milioni di euro, relativi al bilancio consolidato:

Totale immobilizzazioni 44,43 Totale attivo circolante 282,50 Patrimonio netto 209,84 Valore produzione 125,03 Utile ante imposte 20,82 Utile netto 13,53

Il consiglio di amministrazione, ha espresso soddisfazione per i risultati positivi raggiunti in un contesto economico che, nonostante una tendenza più favorevole, mostra ancora elementi di debolezza ed ha ringraziato collaboratori e management per la professionalità e il loro contribuito alla crescita del Gruppo.

Il Gruppo Tecnocasa, fondato e presieduto da Oreste Pasquali, conta nel mondo oltre 2.750 agenzie in franchising. In Italia il Gruppo è presente con le reti di intermediazione immobiliare Tecnocasa (1.635 agenzie affiliate), Tecnocasa Immobili per l’Impresa (65 agenzie affiliate) e Tecnorete (399 agenzie affiliate, di cui 4 dedicate al settore industriale). Il Gruppo è inoltre presente all’estero nelle seguenti nazioni: Spagna (515 agenzie), Ungheria (19 agenzie), Messico (76 agenzie), Polonia (35 agenzie), Francia (2 agenzia), Tunisia (25 agenzie) e Thailandia (1 agenzia).

Kìron Partner s.p.a., società di mediazione creditizia soggetta a direzione e coordinamento da parte di Tecnocasa Holding s.p.a., opera attraverso una propria rete di agenti, costituita in Italia da 712 Consulenti del Credito e Assicurativi distribuiti nei punti vendita Kìron (165) ed Epicas (7).

