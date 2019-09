Tecnocasa, al via partnership con Bakeca.it

Il Gruppo Tecnocasa e Bakeca.it hanno stretto una partnership per rafforzare l’offerta di contenuti di qualità per chi sta cercando casa, consolidando il proprio ruolo di leader nel panorama immobiliare italiano.

Bakeca.it, uno dei principali siti di annunci a livello nazionale, arricchisce la propria proposta di annunci immobiliari, si legge in una nota, grazie all’accordo siglato con il Gruppo Tecnocasa, società leader in Italia ed in Europa nel settore del franchising immobiliare. Grazie a questo ingresso, gli utenti alla ricerca di una nuova abitazione avranno accesso a nuovi contenuti, selezionati e garantiti da un player storico, solido e attento all’innovazione digitale come Tecnocasa.



Bakeca.it e la propria sezione “case”, forte degli attuali 900.000 annunci distribuiti tra immobili in vendita e in affitto, acquisisce così ancora più valore, consolidando il proprio ruolo di protagonista all’interno del variegato panorama immobiliare italiano, sempre più dinamico e sempre più digital.



In parallelo, l’accordo permette a Tecnocasa di accrescere la propria rosa di servizi per gli affiliati, fornendo un nuovo canale di visibilità e ulteriori opportunità di contatto con potenziali clienti.

“L’accordo con un player leader di mercato come il Gruppo Tecnocasa è un ulteriore passo compiuto a favore dei nostri utenti: nuovi annunci di qualità che mettiamo a disposizione di chi cerca casa, azione compiuta sempre più online e che necessita di realtà di valore come il Gruppo Tecnocasa”, ha sottolineato Stefano Pavignano, amministratore delegato di Bkeca.it.



“La partnership con Bakeca.it, punto di riferimento nel settore degli annunci gratuiti e tra i portali più visitati d’Italia, offre per le agenzie immobiliari del Gruppo Tecnocasa, ancora una volta nuove e ulteriori opportunità commerciali e possibilità di interazione con i clienti. Grazie alla partnership con Bakeca.it, il Gruppo Tecnocasa integra ulteriormente la propria offerta omnicanale a vantaggio delle agenzie”, ha aggiunto Alessandro Caglieris, consigliere delegato di Tecnomedia s.r.l., Gruppo Tecnocasa.