Tecnocasa migliora l’esperienza di navigazione con il nuovo canale di contatto diretto

Il Gruppo Tecnocasa ha scelto la tecnologia TocToc per rendere gli oltre 2.000 siti web delle agenzie italiane delle vere agenzie virtuali. Grazie a questa nuova tecnologia sui portali tecnocasa.it e tecnorete.it è ora possibile aiutare la clientela interessata a trovare l’immobile dei desideri in tempo reale.

“Continua la strategia di presidio del territorio, elemento fondante del nostro progetto sin dalla prima ora – ha dichiarato Alessandro Caglieris, consigliere delegato di Tecnomedia -. L’ascolto e la vicinanza con il mercato e con nostri singoli affiliati è stata la nostra forza in questi 31 anni. Il nostro sguardo è sempre stato rivolto al futuro e allo sviluppo del business dei tanti imprenditori che hanno creduto e sostenuto il nostro progetto e ci accomuna la ferma convinzione che la relazione umana sia valore imprescindibile nel successo di ogni attività”.

La tecnologia TocToc permette ad ogni affiliato del Gruppo Tecnocasa di essere “presente” e disponibile in tempo reale per chi visita i portali Tecnocasa e Tecnorete o i siti web delle agenzie, non solo rispondendo alle domande degli utenti bensì anche contattandoli in modo proattivo mentre navigano le pagine web, per offrire le migliori proposte nel momento in cui il potenziale cliente dimostra di avere interesse e tempo per informarsi e approfondire. La live-chat TocToc è facile da usare e immediata nella comunicazione, per questo rende l’esperienza di navigazione del visitatore efficace, piacevole e rassicurante.

Il Gruppo Tecnocasa è attento alla Trasformazione Digitale: dopo l’intero restyling del portale realizzato a fine 2016, finalizzato ad agevolare l’esperienza utente e il rilascio della nuova APP nel mese di settembre 2017, l’adozione di uno strumento efficace di contatto immediato conferma la tendenza ad improntare il proprio lavoro e la propria comunicazione a misura d’uomo.

“Siamo orgogliosi della scelta del Gruppo Tecnocasa nei confronti dei nostri servizi – ha sottolineato Gianni Carollo, socio TocToc.me -. La soluzione web per Tecnocasa rende realtà, giorno per giorno, la nostra missione: agevolare lo sviluppo dell’interazione efficace dei nostri clienti con la platea di interesse”.

