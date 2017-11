Immobiliare, Tecnocasa: canoni di locazione in aumento nel I semestre

di

Nel primo semestre del 2017 i canoni di locazione delle grandi città sono risultati in aumento: +2% per i monolocali, +1,2 per i bilocali e +1,1 per i trilocali. Secondo l’analisi dell’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, il segnale positivo è attribuibile prevalentemente a una diminuzione dell’offerta e a una migliore qualità della stessa.

I dati mostrano che la distribuzione della motivazione della ricerca della casa in affitto risulta abbastanza invariata rispetto ai periodi passati: il 60% cerca la casa principale, il 36,6% lo fa per motivi legati al lavoro e il 3,4% per motivi legati allo studio. In lieve aumento la componente lavorativa. Quello che è cambiato sensibilmente col tempo è l’utilizzo del canone concordato che si è attestato intorno al 28,1%, trovando sempre più consensi tra proprietari ed inquilini.

Anche in questo semestre tra coloro che alimentano la domanda di immobili in affitto si registrano numerosi casi di persone che non riescono ad accedere al mercato del credito, primi fra tutti i giovani, i monoreddito e gli immigrati; a questi si aggiungono poi gli studenti e i lavoratori fuori sede. I potenziali locatari sono sempre più esigenti nella ricerca dell’immobile e si evidenzia una maggiore facilità di affitto per le soluzioni di “qualità”, ovvero ben arredate, posizionate in zone servite e luminose. Cresce l’interesse per gli immobili arredati o parzialmente arredati. La presenza del riscaldamento autonomo è apprezzata perché consente una riduzione dei costi condominiali. I proprietari stanno recependo questa esigenza e la qualità dell’offerta abitativa in locazione è in miglioramento.

L’analisi demografica di coloro che cercano casa in affitto ha evidenziato che il 41,2% ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, il 25,4% ha un’età compresa tra 35 e 44 anni; il 40,7% è rappresentato da single.

Le tipologie più affittate sono i bilocali (39,6%), a seguire il trilocale (34,7%).

Aumenta l’appeal del contratto concordato, passato in un anno dal 22,9% al 28,1%, con percentuali molto più elevate a Genova, Verona e Torino. Il contratto a canone libero resta quello maggiormente stipulato (57,8%).

Canoni medi mensili (espressi in €) I semestre 2017

Città Monolocale Bilocale Trilocale Bari 290 400 500 Bologna 430 510 620 Firenze 490 620 720 Genova 260 350 430 Milano 550 750 990 Napoli 360 510 660 Palermo 270 370 470 Roma 560 730 900 Torino 260 360 460 Verona 350 450 530

Variazione percentuale dei canoni di locazione I semestre 2017 rispetto al II semestre 2016

Città Monolocali Bilocale Trilocale Bari 2,2 2,6 3,3 Bologna 5,3 4,6 3,4 Firenze 2,3 1,4 1,8 Genova -2,9 -0,4 0,0 Milano 2,7 1,6 1,7 Napoli 3,3 0,7 -0,3 Palermo 2,0 0,6 0,2 Roma 0,3 0,3 0,6 Torino 1,2 -0,1 -0,6 Verona 3,4 0,5 0,9

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

Immobiliare, Tecnocasa: canoni di locazione in aumento nel I semestre ultima modifica: da